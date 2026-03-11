Ce mercredi, les membres de la commission de discipline se sont rassemblés, comme chaque semaine, pour prononcer différentes sanctions après le dernier week-end de compétition en Ligue 1 et en Ligue 2. La LFP à également étudié différents cas concernant les comportements des supporters. L’ASSE a été sanctionnée après l’utilisation d’engins pyrotechniques en tribunes.

L’ASSE avait retrouvé l’intégralité de ses tribunes depuis la fin du mois de janvier et la rencontre face à Boulogne-sur-Mer. Entre fin octobre et la rencontre face à l'USBCO, le Stade Geoffroy Guichard n’avait plus eu l’occasion d’ouvrir ses quatre tribunes pour une rencontre des Verts. Le Kop Sud avait été sanctionné dans un premier temps après l’utilisation d’engins pyrotechniques face au Mans à la mi-octobre.

La tribune Jean-Snella avait donc été fermée face à Nancy puis face à Ecotay-Moingt en Coupe de France à la fin du mois de novembre. Les pensionnaires du Kop Sud avaient pu retrouver le Chaudron face à Bastia lors du dernier match de la phase aller en Ligue 2, le 13 décembre. Cette rencontre avait marqué le début de la sanction contre le Kop Nord. Pour des fumigènes allumés face aux lorrains, la Tribune Charles Paret avait été sanctionnée de deux rencontres fermes à huis clos.

Face à Bastia, puis Clermont, le Stade Geoffroy Guichard était donc privé de son Kop Nord. Depuis le 31 janvier, l’ASSE avait pu rejouer avec des supporters présents dans l’intégralité des tribunes de son antre. Les Verts ont donc pu recevoir Montpellier, Laval puis le Red Star avec la totalité des tribunes ouvertes

A noter que le Kop Sud est, depuis la fin du mois de décembre, sous la menace d'une nouvelle sanction. Après utilisation de fumigènes face à Bastia, la Tribune Jean Snella avait alors écopé d’un match de fermeture avec sursis. Face à Laval, le 21 février dernier, les Green Angels ont célébré leur 34 ans dans le Kop Sud. De nombreux fumigènes ont alors été allumés pour l'occasion. Cette utilisation d'engins pyrotechniques n'est pas passée inaperçue auprès de la LFP qui s'est saisie du dossier en ce 11 mars.

L’ASSE sanctionnée par la LFP

Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a sanctionné l'ASSE après l'utilisation d'engins pyrotechniques en Kop Sud face à Laval : "

- Fermeture d’un match ferme de la tribune Snella du Stade Geoffroy-Guichard pour le prochain match à domicile.

- Fermeture partielle d’un match ferme par révocation du sursis de la tribune Snella du Stade Geoffroy-Guichard pour le match suivant à domicile.

La sanction prend effet immédiatement."

Le club stéphanois sera donc privé du Kop Sud face à Annecy puis Dunkerque avant un retour des supporters de la Tribune Jean Snella face à Troyes.

Nancy aura du public face aux Verts

A noter que le dossier des incidents survenus dans le parcage visiteurs lors de la rencontre entre Nancy et Grenoble était traité ce soir. La LFP a décidé s'infliger "Deux matchs à huis clos total du stade Marcel Picot dont un déjà purgé dans le cadre de la mesure conservatoire." Ce qui veut dire que l'ASNL pourra accueillir du public face à l'ASSE après la trêve internationnale.