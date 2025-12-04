À moins d’un mois de l’ouverture du mercato, l’AS Saint-Étienne s’intéresserait à un jeune latéral droit tunisien. Selon Africafoot, les Verts ont entamé des discussions pour Moutaz Neffati, actuellement à Norrköping. Une piste d’avenir plus qu’un renfort immédiat pour l'ASSE ?

Selon les informations du média Africafoot, l’AS Saint-Étienne (ASSE) aurait entamé des discussions avec l’entourage de Moutaz Neffati, latéral droit tunisien de 20 ans, sous contrat avec l’IFK Norrköping (Suède) jusqu’en décembre 2026.

Révélation du championnat suédois cette saison malgré la saison pénible de son club (14 sur 16 d'Allsvenskan), Neffati est décrit comme un joueur vif, très actif et capable de se projeter rapidement vers l’avant. Ses performances lui ont ouvert les portes de la sélection tunisienne, qu’il représente actuellement à la Coupe arabe. Il était titulaire lors de la défaite face à la Syrie ce 1ᵉʳ décembre.

Un couloir droit réellement prioritaire pour l'ASSE ?

Du côté de l’ASSE, la recherche d’un latéral droit cet hiver peut surprendre. Le club avait déjà recruté Joao Ferreira et Strahinja Stojkovic l’été dernier. Le premier, en difficulté ces dernières semaines, reste titulaire indisctable. Le second, prometteur, est encore jugé trop tendre pour être une option sérieuse à court terme. À cela s’ajoutent Dennis Appiah, en fin de contrat en juin 2026, et Yvann Maçon, pour qui une porte de sortie est activement cherchée.

Le poste de latéral gauche semble pourtant bien plus fragile, Ebenezer Annan restant le seul véritable spécialiste dans le couloir. De quoi interroger sur l’opportunité réelle d’un renfort à droite dès cet hiver pour l'ASSE.

Neffati, un profil pour l’avenir ?

Malgré tout, le dossier Neffati pourrait être une opération d’anticipation pour l’avenir. Le joueur est suivi par d'autres clubs comme Ferencváros (Hongrie) ou Pafos FC (Chypre), selon toujours Africafoot. En cas d’opportunité sur le marché, l’ASSE pourrait tenter le coup avec ce jeune à potentiel.

À ce stade, impossible de confirmer l'intérêt de l'ASSE. Une chose est certaine, aucun accord n’est conclu et la prudence reste de mise. Mais le nom de Moutaz Neffati pourrait réapparaître dans les discussions du mercato à venir. À suivre.

Source : Africafoot