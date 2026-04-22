Ancien défenseur de l’ASSE, Neven Subotić mène aujourd’hui un combat bien différent de celui des terrains. À 37 ans, l’ex-international serbe consacre désormais sa vie à l’accès à l’eau potable en Afrique de l’Est. Un engagement total, au point d’avoir presque épuisé sa fortune personnelle.

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en janvier 2018, Subotić s’était rapidement imposé, sous les ordres de Jean-Louis Gasset, comme un cadre d’un vestiaire en difficulté. En une demi-saison, il avait participé à la remontée du club au classement avant de quitter le Forez à l’été 2019. Formé en Allemagne après avoir fui la guerre en ex-Yougoslavie, passé par les États-Unis puis révélé au Borussia Dortmund sous les ordres de Jürgen Klopp, il a connu une carrière riche, marquée notamment par un titre de champion d’Allemagne et un doublé coupe-championnat.

Une fondation lancée en pleine carrière

C’est pourtant dès 2012, en pleine réussite sportive, qu’il lance la well:fair foundation. Une structure dédiée à l’accès à l’eau et à l’assainissement en Afrique de l’Est. Loin d’un simple projet annexe, cette fondation est devenue centrale dans sa vie comme il l'explique dans Bild. "Ma principale fonction aujourd’hui, c’est de gérer la fondation", explique-t-il. "On peut créer une structure et passer à autre chose. Moi, j’ai choisi de m’y consacrer totalement."

Depuis sa création, l’organisation a permis à plus de 439 000 personnes d’accéder à l’eau potable. Un impact concret, fruit d’un engagement quotidien. Subotić s’implique dans tous les aspects du projet, des financements aux déplacements sur le terrain.

Un engagement qui a un prix pour Neven Subotić

Cet investissement dépasse largement le cadre symbolique. L’ancien défenseur a financé lui-même une grande partie des coûts de fonctionnement. "J’ai donné environ quatre millions d’euros et je travaille bénévolement", confie-t-il. Avant d’ajouter : "Mon patrimoine est bientôt épuisé."

Un choix assumé, qui tranche avec ses débuts dans le football. "Au début de ma carrière, je vivais sans réfléchir, avec le luxe et les excès. Puis j’ai voulu donner du sens à tout ça." Aujourd’hui, il reconnaît aussi les sacrifices personnels. "Parfois, j’ai l’impression que la vie passe à côté de moi, mais je ne veux pas ralentir."

Un lien durable avec le Peuple Vert

À Saint-Étienne, son passage a laissé une trace forte, au-delà du terrain. Son engagement humanitaire avait mobilisé une partie du public stéphanois. Peuple-Vert.fr avait notamment organisé une collecte en faveur de sa fondation, permettant de récolter 3 272 euros. Un geste qui l'avait touché et qui illustre le lien entre le joueur et les supporters. Subotić, lui, poursuit son chemin loin du football. "Cette fondation restera après moi. C’est ce qui donne du sens à tout ce que je fais."

Un parcours rare dans le football moderne pour un joueur dont le tête est bien accrochée sur les épaules. Et une trajectoire qui dépasse largement le cadre du sport.