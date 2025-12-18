Aligné d’entrée face à la Jordanie, Oussama Tannane a inscrit un but exceptionnel dès la 4e minute. L’ancien joueur de l’ASSE a rappelé qu’il n’avait rien perdu de sa magie.

Le talent ne disparaît jamais. Ce jeudi à 17 heures, le Maroc affrontait la Jordanie en finale de la Coupe arabe au stade de Lusail, au Qatar. Titulaire en numéro 10, Oussama Tannane a signé un geste de classe mondiale. Dès la 4e minute, l’ancien stéphanois a déclenché une frappe lointaine… depuis le rond central.

Une inspiration fulgurante, une trajectoire parfaite, et un gardien jordanien battu, trop avancé. Le ballon a filé sous la barre pour ce qui restera sans doute l’un des plus beaux buts de l’année. À 31 ans, Tannane a prouvé qu’il n’avait rien perdu de sa qualité technique, ni de sa vista.

Tannane, un ancien Vert toujours aussi imprévisible

Formé aux Pays-Bas et passé par plusieurs clubs européens, Oussama Tannane a porté les couleurs de l’ASSE entre 2016 et 2018, disputant 47 matchs (5 buts, 4 passes décisives). S’il avait divisé les supporters par son irrégularité, ses éclairs de génie avaient parfois marqué les esprits dans le Forez.

Aujourd’hui, il évolue au Qatar, à Umm Salal, mais continue d’être appelé avec une sélection marocaine fortement remaniée pour cette compétition. Et malgré un statut moins médiatisé, il a rappelé à tous son immense talent.

Mahmoud Bentayg, autre ancien Vert, était également dans le groupe marocain ce jeudi, mais n’a pas débuté la rencontre.

Le but exceptionnel d’Oussama Tannane à découvrir ci-dessous.