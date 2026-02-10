La rencontre était particulièrement attendue. C'est finalement l'ASSE qui s'est imposée face à Montpellier samedi soir (1-0). Une victoire qui redonne le sourire aux stéphanois et qui fait grincer des dents le MHSC.

Si l'ASSE s'est relancée en s'imposant face à Montpellier, le MHSC pourrait avoir tiré un trait sur ses espoirs de remontée immédiate en Ligue 1. Bertrand Quenette, Geoffray Dernis (ex-ASSE, Ex-MHSC) et Benjamin Psaume (ex-MHSC) sont revenus sur la rencontre dans l'émission Montpellier Sport Club.

Benjamin Psaume (ex-MHSC) : "Je ne vais pas vous mentir, cette semaine fait très mal aux têtes après une élimination à Nice et une défaite sur la pelouse de l'ASSE. Je n'ai pas vu que du négatif. Mais on a des carences et des failles. On est dans notre match mais on se fait punir sur des erreurs d'innatention. Tu ressors avec une défaite qui fait très mal à Saint-Etienne."

Geoffray Dernis (ex-ASSE, Ex-MHSC) : "Quelque soit le contenu, tu as deux matchs et deux défaite. Dans les têtes et dans les jambes ça fait mal. [...] Tu as pris une gifle à Nice. Et une seconde à Saint-Etienne. J'ai l'impression que les fins de match sont compliqués pour Montpellier."

Benjamin Psaume (ex-MHSC) : "La reprise de Julien Le Cardinal ? Tu n'as pas le droit de le laisser seul. C'est une histoire de zone. Tout le monde est tombé sur Fayad, mais ce qui n'est pas normal c'est qu'il n'y est personne au second poteau. Une reprise sur corner ça ne doit pas arriver."

Geoffray Dernis (ex-ASSE, Ex-MHSC) : "Il y a eu ce corner mais j'ai senti que les stéphanois prennaient l'ascendant. MOntpellier était en difficulté à chaque fois que l'ASSE appuyait sur l'accélarateur. A 0-0 vu le match t'es content avec un nul. On s'est sabordé le match. J'aurais préféré que le MHSC prenne un but bien construit. On aurait dit bravo. Mais là, tu n'as pas le droit de te saborder comme ça. Et derrière, tu n'as pas le répondant pour aller chercher le match nul."

Source : Montpellier Sport Club