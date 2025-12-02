L’ASSE terminera son mois de janvier par la réception de l’US Boulogne Côte d’Opale pour le compte de la 21ᵉ journée de Ligue 2. La rencontre face au promu a été programmée.

Le match aller avait été difficile pour les Verts. Après avoir tenu pendant une grande partie de la rencontre, l’USBCO a encaissé l’unique but de la partie juste avant le dernier quart d’heure. Sur un corner rapidement joué, Zuriko Davitashvili s’est infiltré dans la surface avant de placer une frappe imparable et d’offrir la victoire 1-0 à l’ASSE.

Une première depuis plus de 15 ans

L’ASSE recevra donc Boulogne pour la première fois depuis la 3ᵉ journée de la saison 2009-2010 de Ligue 1. Le club du Pas-de-Calais était venu prendre les 3 points dans le Chaudron. Les boulonnais avaient gagné 1-0 après un but de Cuvillier en fin de première période. Malgré une expulsion de Ducatel à 20 min du terme, l’ASSE n’est pas parvenue à revenir au score et s’est inclinée face à l’USBCO.

Cette rencontre était la seule entre les 2 clubs à Geoffroy Guichard au 21ᵉ siècle. Pour retrouver le dernier succès des Verts face au club du Pas-de-Calais à Geoffroy Guichard, il faut remonter à Mars 1974. Les stéphanois s’étaient alors imposés 2-0 lors du 16ᵉ de finale retour de la Coupe de France 1974. À l’époque, le club du Pas-de-Calais s’appelait “l’US Grand Boulogne”. L’ASSE avait d’ailleurs remporté la compétition cette année-là.

ASSE - Boulogne est fixé

L’ASSE accueillera Boulogne dans le Chaudron le samedi 31 janvier à 20h. Cette rencontre comptera pour la 21ᵉ journée de Ligue 2 et sera diffusée sur Bein Sports comme à l’accoutumée.

Programmation complète de la 21ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 30 janvier 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS 2 et sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Montpellier Hérault SC – EA Guingamp

Clermont Foot 63 – Stade de Reims

Grenoble Foot 38 – Amiens SC

SC Bastia – AS Nancy-Lorraine

Stade Lavallois MFC – Pau FC

Rodez Aveyron Football – Red Star FC

Samedi 31 janvier 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

ESTAC Troyes – Le Mans FC

Samedi 31 janvier 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

USL Dunkerque – FC Annecy

Samedi 31 janvier 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne (ASSE) – US Boulogne CO