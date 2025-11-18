Ebenezer Annan a profité de la trêve internationale pour honorer une nouvelle sélection avec le Ghana. Après le Japon, les Black Stars affrontaient la Corée du Sud.

Ebenezer Annan a de nouveau été convoqué pour participer à la seconde opposition du Ghana. Cette fois contre la Corée du Sud. Une opportunité supplémentaire pour le latéral gauche de gagner du temps de jeu sous le maillot national.

Nouvelle sélection pour Annan avec le Ghana

Apparu à 7 reprises avec les Black Stars, avant ce rassemblement, Annan continue de s’installer petit à petit dans le groupe ghanéen. En club, il s’est imposé comme une pièce essentiel du dispositif d’Eirik Horneland. Depuis le début de la saison, il cumule 1 060 minutes de jeu toutes compétitions confondues.

Opposés à la Corée du Sud le 18 novembre, les Ghanéens poursuivaient leur préparation pour les prochaines échéances internationales. Le sélectionneur compte sur ces matches pour faire émerger de nouveaux profils. En vue notamment de la Coupe du Monde 2026, à laquelle le Ghana s’est officiellement qualifié.

Des adversaires de niveau mondial

Après le Japon, c’est donc un second adversaire de taille qui se dresse face au Ghana. La Corée du Sud, qualifiée, elle aussi, pour le Mondial 2026, représentait un bon test pour jauger le niveau des troupes.

Encore une défaite et un banc pour le stéphanois

Titulaire avec la Corée du Sud, Lee Kang-in a délivré une passe décisive lors de la victoire face au Ghana (1-0), mardi en match amical. En grande forme avec le PSG, Lee Kang-in a poursuivi son excellente dynamique en sélection. Le milieu offensif sud-coréen s’est de nouveau illustré, cette fois en offrant une passe décisive à Lee Tae-sok (63e), unique buteur d’une rencontre amicale disputée à Séoul face au Ghana.

En face, le Ghana s’est présenté avec Gideon Mensah, latéral gauche de l’AJ Auxerre, titulaire et même capitaine de la sélection ce mardi. Le défenseur a été préféré une nouvelle fois au stéphanois Ebenezer Annan, qui, comme lors du précédent match, n’est pas entré en jeu.