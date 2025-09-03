Lors du week-end de la Toussaint, l’ASSE se rendra dans la région parisienne. Les Verts iront plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, du côté de Saint-Ouen, pour y défier le Red Star. La 13ᵉ journée de Ligue 2 a été programmée.

Promu il y a deux saisons sous les ordres d’Habib Beye, le Red Star ambitionne de s’installer durablement en Ligue 2. Le club francilien n’a jamais réellement réussi à se stabiliser dans ce championnat lors de ses précédents passages et espère se maintenir pour une deuxième saison consécutive dans l’antichambre de l’élite.

Des confrontations peu fréquentes

L’ASSE et le Red Star ne se sont pas souvent croisés au XXIᵉ siècle. Seulement deux rencontres ont eu lieu depuis 2000. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2015. En huitièmes de finale de la Coupe de France, les Verts s’étaient déplacés à Paris pour défier le Red Star au stade Jean-Bouin.

L’ASSE s’était imposée 2-1 en fin de partie grâce à un csc. Malgré une ouverture du score rapide et une supériorité numérique acquise dès la 25ᵉ minute, les Stéphanois avaient été bousculés. L’autre rencontre disputée dans ce siècle était également un huitième de finale, mais en Coupe de la Ligue. Le Red Star, alors en National, était venu s’imposer 3-1 dans le Chaudron.

Pour retrouver les dernières confrontations en championnat entre Franciliens et Stéphanois, il faut remonter aux saisons 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999. Le bilan penche alors en faveur de l’ASSE avec trois victoires, deux nuls et une défaite face au Red Star lors de ces trois saisons passées en Ligue 2.

Red Star - ASSE est programmé

L’ASSE se déplacera en région parisienne lors de la 13ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts affronteront le Red Star le samedi 1ᵉʳ novembre à 20 h. Une rencontre qui sera, comme chaque journée, diffusée sur les antennes de beIN Sports.

Programmation complète de la 13ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 31 octobre 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Montpellier Hérault SC – Rodez Aveyron Football

Le Mans FC – AS Nancy-Lorraine

EA Guingamp – Stade Lavallois MFC

SC Bastia – Clermont Foot 63

FC Annecy – US Boulogne CO

Samedi 1er novembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims – USL Dunkerque

Samedi 1er novembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Amiens SC – Grenoble Foot 38

Samedi 1er novembre 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

Red Star FC – AS Saint-Étienne

Lundi 3 novembre 2025 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Pau FC – ESTAC Troyes