L’ASSE ne jouera que trois matchs durant le mois de mars. Ce troisième mois de l’année 2026 débutera par un choc face au Red Star au Stade Geoffroy-Guichard. La 26ᵉ journée de Ligue 2 a été programmée.

L’ASSE avait chuté à Bauer lors du match aller. Après son succès probant face à Pau, le club ligérien était retombé dans ses travers face au Red Star. Buteur précoce face aux Pallois, le Portugais a été encore plus précoce dans sa mauvaise lecture du jeu pour permettre à Damien Durand d’ouvrir le score.

Trente minutes plus tard, le joueur audonien s’est offert un doublé avant que les Franciliens n’aient une énorme balle de 3-0. Gautier Larsonneur s’est imposé sur le penalty adverse avant que le ballon n’arrive dans ses filets dans la continuité de l’action. L’arbitre refusera injustement le but pour un hors-jeu imaginaire. En seconde période, Zuriko Davitashvili réduira l’écart. Un but qui ne sera pas synonyme de révolte pour l’ASSE qui s’inclinera 2-1.

Le Red Star n’a jamais gagné en championnat à Geoffroy-Guichard

L’ASSE a accueilli le Red Star à 17 reprises en match officiel. Les Franciliens ne sont plus venus dans le Chaudron depuis le 29 janvier 2000. Le club audonien avait alors signé son seul et unique succès à Geoffroy-Guichard en huitième de finale de la Coupe de la Ligue.

Cette rencontre était la seule entre les deux équipes à ne pas s’être disputée pour le compte du championnat. L’ASSE a gagné quatre de ses cinq matchs de Ligue 2 à domicile face aux Franciliens. En Ligue 1, le bilan est de huit victoires et trois nuls en onze réceptions du Red Star.

ASSE - Red Star est fixé

Quelques minutes après avoir programmé le 25ème épisode, la LFP a fixé le suivant. L’ASSE recevra le Red Star le samedi 7 mars à 20h lors de la 26ᵉ journée de Ligue 2. beIN SPORTS sera le diffuseur de la rencontre, comme d’habitude.