L’ASSE terminera son mois de février par un déplacement du côté de Pau. Les Verts iront dans le Béarn pour le compte de la 25ᵉ journée de Ligue 2. La rencontre a été programmée.

Le match aller avait été une véritable soirée cauchemar pour le Pau FC. Les coéquipiers d’Anthony Briançon, Noah Raveyre et Cheikh Fall, tous trois titulaires, avaient sombré à Geoffroy-Guichard.

L’ASSE avait déroulé, trois jours après un lourd revers 4-0 à Annecy, en s’imposant 6-0 contre les Pallois. Dès l'entame, Joao Ferreira avait ouvert la marque avant qu’Irvin Cardona ne double rapidement la mise. Florian Tardieu avait ensuite inscrit un pénalty avant le doublé de Joshua Duffus. En fin de partie, Zuriko Davitashvili avait clôturé le succès des Verts et mis fin au calvaire des visiteurs.

Des histoires de coups francs au Nouste Camp

Dans son histoire, l’ASSE n’a effectué que deux voyages à Pau pour le compte d’une rencontre de championnat. Avant 2022, les deux équipes ne s’étaient croisées qu'à trois reprises lors de matchs de Coupe de France.

Le 5 septembre 2022, les Verts avaient ramené un point du Béarn. Louis Mouton avait ouvert la marque d’une superbe frappe en première période avant que le match ne bascule juste après l’heure de jeu. Étienne Green s’était alors rendu coupable d’une sortie ratée et avait été expulsé.

Sur le coup franc, Henri Saivet avait trompé Matthieu Dreyer avant de récidiver dix minutes plus tard pour s'offrir un doublé sur coup franc direct. À dix, les Stéphanois avaient réussi à égaliser grâce à un but de Lenny Pintor après un pénalty obtenu par Wadji.

La saison suivante, l’ASSE s’était imposée en janvier 2024. Dylan Chambost avait inscrit l’unique but de la partie au Nouste Camp. Dans un match assez pauvre en occasions de buts franches, le natif d’Annecy avait marqué un superbe coup franc pour permettre aux Verts de rentrer avec la victoire.

Pau - ASSE est fixé

L’ASSE se déplacera à Pau le samedi 28 février à 20h lors de la 25ᵉ journée de Ligue 2. beIN SPORTS diffusera le match comme à l'accoutumée.

Programmation complète de la 25ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 27 février 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Montpellier HSC – Stade de Reims

Clermont Foot 63 – USL Dunkerque

Grenoble Foot 38 – US Boulogne CO

Stade Lavallois MFC – AS Nancy-Lorraine

SC Bastia – FC Annecy

Samedi 28 février 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Red Star FC – Le Mans FC

Samedi 28 février 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

EA Guingamp – Rodez AF

Samedi 28 février 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

Pau FC – AS Saint-Étienne

Lundi 2 mars 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Amiens SC – ESTAC Troyes