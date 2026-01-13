Avec plus de 31 000 spectateurs en moyenne à domicile, l’AS Saint-Étienne (ASSE) écrase la concurrence en Ligue 2. Mieux : elle tire vers le haut toute l’affluence du championnat.

Reléguée l’été dernier, l’ASSE n’a rien perdu de son pouvoir d’attraction. Bien au contraire. À mi-saison, les Verts attirent en moyenne 31 157 spectateurs par match, soit une hausse de 12 % par rapport à l’an dernier.

Sainté reste le seul club à franchir la barre des 30 000, et ce, sans guichets fermés systématiques. Le record de la saison a été établi dès la 4e journée, avec 35 729 supporters présents à Geoffroy-Guichard pour le nul face à Grenoble (1-1). Une affluence digne de la Ligue 1, voire mieux que certains clubs de l’élite.

Une dynamique nationale à la hausse

Ce soutien massif ne reste pas un cas isolé. Globalement, la Ligue 2 connaît un vrai regain d’intérêt. La LFP a recensé 1,18 million de spectateurs pour les 18 premières journées, soit une progression de 10 % par rapport à la saison 2024-2025.

14 des 18 clubs ont vu leur affluence grimper. La moyenne du championnat atteint 7 898 spectateurs par rencontre, contre 7 108 un an plus tôt. Parmi les plus fortes hausses : Le Mans (+77 %), Nancy (+54 %), Troyes (+46 %) et Rodez (+31 %).

Ligue 2 : Le Mans et Nancy impressionnent, Reims s’effondre

Si l'ASSE domine, d'autres clubs créent la surprise. Le Mans FC, avec 9 659 spectateurs en moyenne, enregistre la plus forte progression de Ligue 2. Le public manceau redonne de la voix après des années d’instabilité. Même constat à Nancy, qui dépasse les 13 000 spectateurs malgré une dynamique sportive encore fragile.

À l’inverse, certains clubs voient leur public s’éroder. Le Stade de Reims (relégué), chute de 37 %, tout comme Montpellier (-35 %) et Annecy (-33 %), trois clubs qui peinent à créer de l’engouement malgré un contexte favorable.

L'ASSE comme modèle de fidélité populaire

Avec 8 matchs au-dessus des 10 000 spectateurs, l’ASSE domine aussi ce classement symbolique. À titre de comparaison, seuls trois clubs atteignent ce seuil plus de deux fois : Nancy, Reims et Le Mans. Le taux de remplissage stéphanois dépasse les 70 %, un niveau partagé avec Pau, Dunkerque, Rodez, Bastia, Boulogne, Laval et le Red Star.

Source : LFP