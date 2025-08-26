Après Grenoble, le samedi 30 août à 20 h, et Clermont deux semaines plus tard, le 13 septembre à la même heure, l’ASSE retrouvera un troisième adversaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes cette saison. La rencontre entre Annecy et les Verts, comptant pour la 11ᵉ journée de Ligue 2, a été programmée.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus représentée parmi les clubs de Ligue 2 cette saison. Avec quatre équipes, elle devance les Hauts-de-France et le Grand Est qui comptent chacun trois clubs (Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Amiens pour les premiers cités, Nancy, Reims et Troyes pour les seconds).

Un stade piège pour l’ASSE ?

Avant le dernier passage des Verts en Ligue 2, Stéphanois et Annéciens ne s’étaient plus affrontés depuis la saison 1943-1944. Les récents déplacements de l’ASSE à Annecy s’étaient effectués face à Évian-Thonon-Gaillard, qui évoluait dans la préfecture de la Haute-Savoie. Depuis la disparition de l’ETG, Annecy a réussi à gravir les échelons, à monter en Ligue 2 et à s’y stabiliser.

Les Stéphanois les ont affrontés deux fois récemment du côté du Parc des Sports. D’abord, pour le premier match post-Coupe du monde lors de la saison 2022-2023. Le lundi 26 décembre, l’ASSE, en crise et lanterne rouge de Ligue 2, s’inclinait 2-1 dans un match où l’effectif de Laurent Batlles était à nouveau complètement dépassé. Moïse Sahi Dion avait inscrit les deux buts des locaux, dont un avec l’aide de Mathieu Dreyer, auteur d’un but gag.

La saison suivante, l’ASSE espérait enchaîner face à une équipe qui avait vécu une pré-saison délicate. Annecy avait été repêché quelques jours avant le début de saison, suite à la rétrogradation de Sochaux en National. Une situation qui rendait les Verts favoris lors de la 4ᵉ journée de Ligue 2. Pourtant, ce sont les locaux qui ouvrent le score sur penalty, avant la réponse de Dylan Chambost. Ibrahim Sissoko eut ensuite une balle de 2-1, mais son penalty fut repoussé par le portier du FCA.

Le déplacement en Haute-Savoie est programmé

L’ASSE voyagera en Haute-Savoie lors de la 11ᵉ journée de Ligue 2. Le (court) déplacement à Annecy aura lieu le samedi 25 octobre à 20 h dans un choc régional. La rencontre sera, comme chaque journée, diffusée sur beIN Sports.

Programmation complète de la 11ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 24 octobre 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 9

Stade de Reims – ESTAC Troyes

Pau FC – USL Dunkerque

EA Guingamp – Clermont Foot 63

Red Star FC – Grenoble Foot 38

Le Mans FC – US Boulogne CO

SC Bastia – Stade Lavallois MFC

Samedi 25 octobre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Montpellier Hérault SC – AS Nancy-Lorraine

Samedi 25 octobre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Amiens SC – Rodez AF

Samedi 25 octobre 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

FC Annecy – AS Saint-Etienne