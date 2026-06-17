L'ASSE poursuit son travail de détection en attirant deux jeunes joueurs prometteurs pour renforcer sa préformation. David Yoka et Peter Lohoba-Sami évolueront sous les couleurs stéphanoises dès la saison prochaine.

Le centre sportif Robert-Herbin continue d'attirer les meilleurs jeunes talents de la région. L'AS Saint-Étienne a en effet obtenu l'arrivée de deux éléments particulièrement prometteurs qui rejoindront la préformation des Verts lors de l'exercice 2026-2027.

Le premier nommé est David Yoka. Après une saison remarquée en catégorie U12, le jeune joueur a convaincu les recruteurs stéphanois grâce à ses performances régulières et à sa progression constante. Encadré cette saison par Maxime Riffard, il s'est distingué par son sérieux et son investissement quotidien.

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Cette signature représente une étape importante dans son parcours de formation. Elle récompense également le travail réalisé par son club formateur, qui l'a accompagné dans son développement sportif et humain.

ASSE : Une nouvelle recrue offensive pour les U13

L'ASSE ne s'est pas arrêtée là. Peter Lohoba-Sami rejoindra lui aussi les Verts la saison prochaine. Cet attaquant s'est illustré tout au long de la saison grâce à ses qualités techniques mais également par sa générosité dans les efforts.

Ses prestations n'ont pas laissé les observateurs indifférents. Le jeune offensif intégrera ainsi la catégorie U13 de l'AS Saint-Étienne, avec l'ambition de poursuivre sa progression dans l'un des centres de préformation les plus réputés du football français.

Pour un jeune joueur, intégrer l'ASSE représente souvent une formidable opportunité de franchir un cap. Le club stéphanois reste particulièrement attentif au recrutement régional afin de construire l'avenir sur des bases solides.

L'Étrat poursuit son recrutement local

Ces deux arrivées illustrent parfaitement la stratégie mise en place par les dirigeants stéphanois. Malgré un contexte toujours plus concurrentiel dans la détection des jeunes talents, l'ASSE continue de s'appuyer sur son ancrage territorial pour attirer les meilleurs profils de la région.

Pour les clubs amateurs concernés, voir deux de leurs joueurs rejoindre L'Étrat constitue également une véritable reconnaissance du travail effectué auprès des jeunes. Formation, accompagnement et développement individuel portent ici leurs fruits.

David Yoka et Peter Lohoba-Sami auront désormais l'occasion de poursuivre leur apprentissage sous le maillot vert. Une nouvelle aventure débute pour ces deux jeunes pousses qui tenteront, à leur tour, de gravir les différentes étapes menant vers le haut niveau.

Source : Facebook l'Etrat La tour