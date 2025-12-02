Pour les 32ᵉ de finale de la Coupe de France, l'ASSE se rendra à Nice, face à une formation en difficulté, ces dernières semaines. La rencontre a été programmée.

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a livré son verdict et promet un week-end riche en émotions les 19, 20 et 21 décembre 2025. Comme chaque année à ce stade de la compétition, ce tour marque l’entrée en lice des clubs de l’élite, qui rejoignent les quarante-six équipes qualifiées à l'issue du 8e tour. Le mélange entre amateurs et professionnels offre une fois encore un tableau savoureux, où les surprises ne sont jamais à exclure.

Parmi les affiches les plus marquantes, plusieurs clubs de National 3 auront l’honneur — mais aussi le redoutable défi — de recevoir des géants du football français. Vendée Fontenay accueillera ainsi le Paris Saint-Germain, tandis que Les Sables Vendée auront la lourde tâche de recevoir Rennes. Lyon La Duchère défiera Toulouse, et Canet-en-Roussillon, tombeur de Rodez au tour précédent, se mesurera à Montpellier. Autant de rencontres où les amateurs tenteront de renverser la hiérarchie.

Le tirage a également réservé plusieurs chocs entre formations professionnelles. Nice recevra l'AS Saint-Étienne dans une affiche qui s’annonce engagée, tandis qu’Auxerre affrontera Monaco dans un duel de Ligue 1. Strasbourg - Dunkerque figure aussi parmi les rencontres attrayantes.

Certaines affiches opposant des clubs amateurs à des équipes de Ligue 2 pourraient abriter de potentielles surprises : Pontivy (N3) contre Bastia, Marcq-en-Barœul (R1) face à Troyes ou encore Croix (N3) contre Reims.

Nice - ASSE est programmé

Lors du tirage des 32ᵉ de finale, le lundi 1er décembre, l'ASSE a hérité de l'OGC Nice, club de Ligue 1. Les stéphanois termineront donc l'année civile par un voyage dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La rencontre a officiellement été programmée le dimanche 21 décembre à 14 h 45 et sera diffusée sur Bein Sports.