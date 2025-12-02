C’est l’une des surprises de ce huitième tour de Coupe de France. Pensionnaire de Ligue 2, Rodez a été éliminé par Canet-en-Roussillon, club évoluant en National 3. Après la rencontre, Didier Santini a réagi et s’est montré très critique envers son effectif.

Le huitième tour de la Coupe de France est le dernier avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Rentrés au 7e tour, plusieurs clubs de Ligue 2 ont déjà été éliminés. Il y a deux semaines, ce sont Boulogne et Clermont qui se sont fait éliminer. Ce week-end, le Red Star, Pau et Rodez n’ont également pas été en capacité de l’emporter face à des adversaires d’un niveau inférieur. Cela a d'ailleurs provoqué la colère du coach Ruthénois, Didier Santini.

Ligue 2 : Rodez, un club en crise

Avec une seule victoire lors de ses cinq dernières rencontres, Rodez commence à douter en Ligue 2. 13e du championnat, les équipes de Didier Santini sont actuellement 13es du championnat. Avec 17 points au compteur, les Aveyronnais ne comptent que deux unités d’avance sur Boulogne, premier barragiste. Le coach, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027 en début d’année, n’est pas content du tout du visage affiché par son équipe. Dans les colonnes de La Dépêche, il s’exprime :

"De la déception ? Je ne sais même pas. Nous sommes toujours déçus de perdre, mais nous ne pouvons pas l’être après un match aussi pauvre en intensité, avec aussi peu de courses en première période… Il a fallu attendre le but pour se bouger. Après, ce n’est pas rentré, mais nous n’avons pas été à la hauteur."

"Nous n’avons fait que de la merde."

Didier Santini n’a pas hésité à employer des mots forts, même s’il a avoué que la Coupe de France n’était pas l’un des objectifs de Rodez cette saison.

"Ce visage, c’est un visage qui ne doit pas être celui de Rodez. Tu peux perdre un match, mais il faut courir, s’accrocher, se battre. Ça a été le cas sur les trente dernières minutes. Mais c’est une première mi-temps où tu t’endors, ce n’est pas notre jeu, du tout. Donc il faut se remettre en question, pour ceux qui rentrent, et se bouger le cul. La Coupe n’était pas un objectif, mais nous voulions jouer le 20 décembre, et nous n’avons fait que de la merde."

Rodez devra maintenant très vite se reconcentrer sur le championnat. Les hommes de Didier Santini affronteront le leader Troyen le week-end prochain