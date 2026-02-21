Le calendrier de l’Arkema Première Ligue 2026-2027 est officiel. La FFF a validé les dates clés d’une saison marquée par la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil. Voici les dates à connaître pour l'ASSE.

La saison 2026-2027 du football féminin français se précise. Réuni mardi à Paris, le Comité exécutif de la Fédération Française de Football a entériné les dates des principales compétitions nationales.

Au programme : Arkema Première Ligue, Seconde Ligue, Coupe de France féminine et Coupe de la LFFP. Un exercice dense, qui s’achèvera juste avant la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 prévue au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027.

Pour les joueuses de l’ASSE, l’agenda est désormais clair. Et il s’annonce chargé. Reste maintenant à savoir dans quelle division évolueront les Vertes.

Arkema Première Ligue : reprise le 5 septembre 2026

La saison d’Arkema Première Ligue débutera le week-end du samedi 5 septembre 2026. Les douze clubs engagés lanceront un championnat qui s’étendra jusqu’au mardi 4 mai 2027, date de la 22e et dernière journée de saison régulière.

Point important : la phase retour commencera avant la trêve hivernale. La 11e journée (fin des matches aller) se disputera le week-end du 12 décembre 2026, avant une 12e journée programmée le 19 décembre.

La reprise post-trêve est fixée au samedi 16 janvier 2027 (J13).

Comme ces dernières saisons, les quatre premiers à l’issue de la phase régulière disputeront les play-offs. Les demi-finales sont prévues le week-end du 15 mai 2027. La finale, qui sacrera les championnes de France 2027, aura lieu le week-end du 5 juin.

Coupe de France et Coupe LFFP : un lancement dès août pour l'ASSE

La nouveauté forte de l’exercice reste la Coupe de la LFFP. Lancée cette saison, elle ouvrira officiellement la saison 2026-2027 dès le samedi 22 août avec la première journée de phase de groupes.

Pour sa deuxième édition, la formule évolue. Vingt-et-une équipes d’Arkema Première Ligue et de Seconde Ligue (hors clubs engagés en Ligue des champions) participeront à une phase championnat. Les dix premiers disputeront un barrage à match sec. Les cinq vainqueurs rejoindront ensuite les quarts de finale, où entreront les trois clubs européens.

La finale est programmée le samedi 10 avril 2027.

Côté Coupe de France féminine, les clubs de Seconde Ligue entreront en lice le 22 novembre 2026. Les formations d’Arkema Première Ligue, dont on l'espère, l’ASSE, débuteront en 16es de finale le 10 janvier 2027. La finale est fixée au week-end des 22-23 mai 2027.

Enfin, la Seconde Ligue démarrera le 6 septembre 2026 pour s’achever le 9 mai 2027.