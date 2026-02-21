L’ASSE accueille Laval ce week-end lors d’une rencontre comptant pour la 24ᵉ journée de Ligue 2. Il y a deux ans, les Stéphanois avaient reçu les Tangos au début du mois de janvier dans le Chaudron. Retour sur la rencontre.

Les Verts ont réussi à stopper l’hémorragie depuis l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio. Arrivé à la mi-décembre, le Cévenol a mis fin à une série de cinq défaites de rang en allant prendre un point sur la pelouse de Bordeaux. Quelques jours plus tard, l’ASSE s’est imposée 3-2 face à Bastia pour terminer l’année 2023 sur une note positive.

Pour débuter 2024, l’ASSE va enchaîner un second match consécutif à domicile mais sera privé du kop Sud. Au début du mois de décembre, les Green Angels ont tiré des feux d’artifice pour célébrer la Sainte-Barbe face à Guingamp. La LFP a donc décidé de sanctionner la tribune Jean-Snella de deux matchs de fermeture.

Une recrue titulaire d’entrée

Arrivé au début du mercato d’hiver, Irvin Cardona est directement titularisé par Olivier Dall’Oglio, qu’il avait d’ores et déjà connu à Brest. L’attaquant polyvalent, prêté par Augsbourg, débute en pointe en l’absence d’Ibrahim Sissoko, parti à la CAN.

Laval est la première équipe à se procurer une occasion. Servi par Cherni, Junior Kadile bute sur un Gautier Larsonneur vigilant pour éviter l’ouverture du score. Le portier stéphanois va à nouveau être mis à contribution peu avant la demi-heure de jeu. Sur une volée de Tchokounté, l’ancien Valenciennois réalise une superbe horizontale pour empêcher, à nouveau, les visiteurs de prendre l’avantage.

L’ASSE va réagir sans parvenir à véritablement inquiéter Mamadou Samassa. Dylan Chambost s’essaie mais bute sur le portier des Tangos, tout comme Mathieu Cafaro. En fin de premier acte, ce dernier va sauver les Verts d’une tête sur sa ligne face à une volée de Cherni.

L’ASSE et Laval se quittent sur un score vierge

En seconde période, les deux équipes se procurent des situations sans parvenir à apporter de réel danger. Le score n’évoluera pas et Laval conservera six points d’avance sur l’ASSE, qui se positionne en milieu de tableau sans être décroché de la course au podium et à la montée.

Ce match nul reste frustrant, tant pour les deux équipes, qui ne réalisent pas une bonne opération, que pour les supporters, qui n’ont pas assisté à un grand après-midi de football.