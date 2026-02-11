Le Derby entre l'ASSE et Lyon est toujours un match à part. Que ce soit chez les jeunes ou les professionnels, cette affiche est toujours très suivi. Diffusé sur Canal +, ce dimanche le derby fémmin à attiré plus de 30 000 personnes.

Il y a quelques semaine, la FFF dévoilait les deniers chiffres d'affluence des stades d'Arkema Première Ligue cette saison. Et bonne nouvelle, ils sont en nette hausses, notamment pour l'ASSE !

Des affiches qui attirent toujours plus en Arkema Première Ligue

Le FC Nantes est cette saison l'équipe qui attire le plus se supporters. Au Stade de la Beaujoire, les rencontres contre le Paris FC et l'OM ont attiré respectivement 17 491 et 13 454 supporters. Avec 5 776 supporters en moyenne, Nnates se classe devant L'OL Lyonnes 5 001 et Lens 4 277.

Mais, là ou la progression est peut-être encore plus significative, c'est au niveau des audiences télévisuelles. 733 672 télespectateurs au total, à l'issue de la phase aller, soit 16 674/ match. Largement plus que l'an passé avec 9 278 spectateurs. L'ASSE est d'ailleurs très bien classée.

Top 3 des audiences en 2025-2026 à l'issue de la phase aller, l'ASSE sur le podium

Lens - OL Lyonnes : 47 564 téléspectateurs

AS Saint-Etienne - OL Lyonnes : 46 811

Le Havre - OL Lyonnes : 41 367

Ces affiches sont pour la plupart diffusées gratuitement sur la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue. Cela a donc pour conséquence de permettre à tous de regarder le championnat de D1 féminine. Mais, tous les matchs ne sont en revanche pas diffusé en clair. Si le Derby aller, ASSE - OL y 'était, celui de la phase retour était quand à lui diffusait par Canal +. Seuls, les abonnés de la chaîne cripter ont donc pu visionner cette affiche de la 15 ème journée d'Arkemaa Première Ligue.

Malgré tout, il y avait beaucoup de monde ! En effet, ce serait plus de 30 000 personnes qui auraient regardé la rencontre ce dimanche après-midi à 15h, et même 40 000 lors du second acte de ce OLL - ASSE. Des audiences très encourageantes pour le championnat et pour l'ensemble des clubs.