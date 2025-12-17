Les anciens joueurs de l’AS Saint-Étienne ont été nombreux à apparaître sur les feuilles de match durant le week-end qui vient de s'écouler. Certains ont marqué, d’autres ont offert des passes décisives ou été sanctionnés, dans un week-end dense sur les terrains français et européens. Tour d’horizon des perf' de nos anciens Verts.

La performance la plus remarquée du week-end est à mettre au crédit de Kenny Rocha Santos. Aligné avec Rouen face à Quevilly, l’ancien Stéphanois a inscrit l’unique but de la rencontre à la 40e minute. Une réalisation qui a suffi à faire basculer le match et à offrir trois points à son équipe. Rocha Santos a disputé l’intégralité de la rencontre, dans un derby normand souvent disputé. Son coéquipier Charles Abi, formé à l’ASSE, n’a pas trouvé le chemin des filets mais a pris part au succès avant de quitter la pelouse dans les dernières secondes.

Anciens Verts : Passe décisive pour Mouton et Mbuku !

En Ligue 1, Louis Mouton a été impliqué dans le large succès d’Angers face à Nantes (4-1). Le milieu de terrain a délivré la passe décisive sur le deuxième but de son équipe, à un moment clé du match, alors que le score restait encore ouvert. Remplacé en fin de rencontre, il a participé à une victoire nette face à un adversaire direct.

En Suisse, David Douline a marqué pour le Servette lors du déplacement à Lugano. Son but, inscrit à la 40e minute, n’a toutefois pas empêché la défaite des siens dans un match plutôt riche en buts.

Du côté des passeurs, Nathanaël Mbuku s’est signalé avec Montpellier lors du déplacement à Grenoble. L’ailier formé à Saint-Étienne est à l’origine de l’unique but de son équipe, sur une action construite sur le côté. Cette passe décisive a permis au MHSC de repartir avec un point à l’extérieur.

Sur le plan disciplinaire, plusieurs avertissements sont à noter. Wesley Fofana a reçu un carton jaune avec Chelsea lors de la victoire face à Everton. Adil Aouchiche a connu le même sort avec Aberdeen en fin de match contre Kilmarnock. En France, Noah Raveyre a été sanctionné dans le temps additionnel lors de la défaite de Pau face à Amiens. Quentin Vogt, avec Fleury, et Beres Owusu, sous les couleurs de Graz AK, figurent aussi parmi les joueurs avertis ce week-end.