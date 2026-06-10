u cIan Cathro est officiellement le nouvel entraîneur de l'ASSE. Inconnu du grand public français, l'Écossais de 39 ans intrigue autant qu'il interroge. Pour mieux comprendre ce choix fort de Kilmer Sports Ventures, le journaliste Nicolas Vilas-Boas nous a dressé le portrait d'un technicien atypique. Ce dernier est admiré pour ses idées et son approche moderne du jeu.

Pour Nicolas Vilas-Boas, qui suit de près le football portugais, le parcours du nouvel entraîneur stéphanois est tout sauf banal. "Déjà, un Écossais qui débarque au Portugal, même s'il a été l'adjoint de Nuno, c'est assez unique", explique le journaliste.

Ian Cathro, l'homme que Nuno n'a jamais quitté

L'histoire de Cathro bascule lors d'une formation d'entraîneurs en Écosse. C'est là qu'il rencontre Nuno Espírito Santo. Une rencontre déterminante.

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"Quand Nuno s'est retrouvé à Rio Ave, au Portugal, il l'a pris avec lui dans son staff. Et il l'a suivi un peu partout après."

Valence, Newcastle, Wolverhampton, Tottenham puis Al-Ittihad, Cathro accompagne son mentor dans plusieurs des plus grands projets de ces quinze dernières années.

Une fidélité qui témoigne de la confiance que lui accordent les entraîneurs de très haut niveau. Mais contrairement à d'autres adjoints réputés, Cathro ne s'est jamais contenté de rester dans l'ombre. Très tôt, il développe sa propre vision du football. Un football ambitieux, tourné vers le jeu et la progression individuelle.

Un style de jeu qui a séduit Mourinho

Après son échec précoce à Hearts en Écosse, Ian Cathro retrouve un poste de numéro un à Estoril en 2024. Au Portugal, il fait face à des coachs réputés, comme Mourihno entraîneur du Sporting Portugal.

"Mourinho avait parlé de lui en beaucoup de bien", raconte Nicolas Vilas-Boas. "Il disait que quand on voit Estoril jouer, on comprend que c'est l'équipe de Cathro."

Une remarque loin d'être anodine. Dans le football moderne, peu d'entraîneurs parviennent à imposer une identité aussi visible à leurs équipes. Selon Vilas-Boas, les statistiques confirment cette impression. "En termes de possession de balle, de tirs par match ou de tirs cadrés, Estoril était juste derrière Benfica, Porto, Sporting et Braga."

Un constat qui dépasse largement la simple lecture du classement. "Le classement ne reflète même pas la qualité de ce qu'il essaie d'apporter en termes de jeu."

Possession, pressing haut, recherche constante de solutions par le ballon et développement des jeunes joueurs. Le profil correspond parfaitement aux orientations du groupe canadien.

Le défi stéphanois sera totalement différent

Pour autant, personne ne peut garantir la réussite du technicien écossais dans le Forez. Et Nicolas Vilas-Boas insiste sur un point essentiel : le contexte. À Estoril, Cathro a bénéficié d'un environnement relativement calme. Du côté de Saint-Étienne, ce sera tout l'inverse. "À Estoril, il pouvait travailler sans trop de pression. Les projecteurs n'étaient pas forcément focalisés sur lui."

Dans le Chaudron, la réalité sera différente. "Là, à Saint-Étienne, quoi qu'il arrive, la lumière sera sur lui." La véritable interrogation concerne donc le temps qui lui sera accordé. "Est-ce qu'on lui laissera le temps ? Est-ce qu'il aura les joueurs qu'il veut ?"

Car l'histoire récente de Cathro montre une chose. Son football demande des profils adaptés et une adhésion totale du groupe.

L'ASSE recrute Cathro, un coach au parcours atypique

L'une des anecdotes les plus marquantes racontées par Nicolas Vilas-Boas concerne la relation entre Ian Cathro et José Mourinho. Avant un match face au Benfica, l'Écossais avait rendu hommage au Special One. "Sans lui, jamais de la vie je me serais retrouvé ici."

Une déclaration forte pour un entraîneur qui n'a jamais eu de carrière professionnelle de haut niveau. Blessé jeune et conscient de ses limites comme joueur, Cathro a construit son parcours uniquement grâce à ses compétences d'entraîneur. "Il voulait dire, que si un coach qui n'a jamais fait une carrière pro, un professeur, n'avait pas eu la carrière de Mourinho, jamais il ne m'aurait ouvert la porte à moi. Au Portugal, on a souvent eu l'habitude des entraîneurs professeurs, mais jamais... Enfin, c'est plus rare, les entraîneurs professeurs étrangers. Et lui, il a été un peu adopté là-dessus. Il a un parcours assez marrant."