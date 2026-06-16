Originaire de Veauche comme les frères Mouton, Dylan Chambost ou encore Etienne Green, Baptiste Gabard avait tapé dans l'œil de Claude Puel il y a quelques années. Le joueur formé à l'ASSE avait alors effectué deux apparitions en Ligue 1. Plusieurs saisons après son départ, il tente l'aventure vers un nouveau challenge.

En juin 2023, Baptiste Gabard annonçait son départ du Forez. Le milieu de terrain était redescendu en réserve après ses entrées en professionnel et la signature de son premier contrat. Son message d'adieu :"Une page se tourne après 14 ans dans mon club de cœur. Avec beaucoup d'émotion, je remercie les entraîneurs, les éducateurs, les dirigeants, les supporters et tous ceux qui m’ont accompagné sur et en dehors du terrain pour devenir le joueur et l'homme que je suis aujourd'hui. J’ai toujours tout donné en portant ce maillot, avec lequel je garderai des souvenirs extraordinaires d’un titre en Coupe Gambardella et d’une première titularisation en Ligue 1. J’espère avoir rendu fiers tous ceux qui m’ont apporté leur soutien durant toutes ces années. La suite de mon aventure ne s’écrit pas en Vert mais mon cœur, lui, le sera pour toujours."

Baptiste Gabard, de l'ASSE à la Régional 1

Depuis son départ de l'ASSE, Baptiste Gabard a tenté sa chance dans deux clubs de la région : l'Andrézieux-Bouthéon FC et Hauts Lyonnais. Des passages dans des clubs cotés localement. Toutefois, ses performances ne lui avaient pas permis de viser plus haut ces dernières saisons. Le milieu de terrain de 26 ans va même redescendre encore d'un étage.

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En effet, il s'est engagé avec l’Entente Crest Aouste pour la saison 2026/2027. Club de Régional 1 basé à Crest dans la Drôme, l'ECA pourra compter sur l'expérience de l'ancien stéphanois dans ses rangs. Baptiste Gabard retrouvera d'ailleurs un autre joueur formé à l'ASSE dans son nouveau club, le défenseur Clément Roubat (25 ans).