La décision du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau de vouloir dissoudre plusieurs groupes de supporters , dont les Magic Fans 91 et les Green Angels 92, a suscité une vague d’indignation bien au-delà de l'ASSE. Depuis l'annonce de cette mesure, c’est un véritable raz-de-marée de soutien qui déferle dans les stades européens. Une solidarité inédite, qui démontre à quel point la question dépasse les seules frontières stéphanoises.

L'ASSE n'a pas tardé à réagir à la réception du courrier officiel notifiant cette intention. Par la voix de son président Ivan Gazidis, le club a exprimé une opposition claire à cette mesure qu'il juge « disproportionnée et inefficace ». Le dirigeant souligne notamment les progrès réalisés dans le dialogue avec les groupes de supporters, et s'inquiète des conséquences sur la sécurité dans les tribunes si cette relation de confiance venait à être rompue.

Une vague de banderoles dans toute l’Europe

Mais ce sont surtout les tribunes de nombreux clubs, en France et ailleurs, qui ont pris le relais pour dénoncer cette initiative gouvernementale. Ce week-end, dans des dizaines d’enceintes, les messages de soutien aux MF91 et aux GA92 ont fleuri.

La liste des clubs mobilisés est impressionnante :

En France : Valenciennes, Nancy, Sochaux, Paris FC, Amiens, Caen, Lorient, Bordeaux, Metz, Le Havre, Brest, Lens, Angers, Monaco, Paris SG

En Allemagne : Dortmund, Saarbrücken, Stuttgart

En Italie : Brescia, Cesena

En Croatie : Hajduk Split

En Grèce : Aris Salonique

Au Danemark : Brøndby

En Suisse : Lausanne

Les banderoles, toutes empreintes du même message : « Non aux dissolutions », « Soutien aux ultras stéphanois », ou encore des références directes aux MF et aux GA. Une mobilisation transfrontalière qui témoigne du respect et du poids historique des groupes stéphanois dans la culture ultra européenne.

Une mobilisation inédite - ASSE

Ce mouvement dépasse largement les couleurs et les rivalités habituelles. Clubs de Ligue 1, Ligue 2, National, mais aussi formations allemandes, italiennes, croates, grecques ou suisses… Tous unis autour d’une même cause : défendre la liberté d’expression en tribune et dénoncer ce qu’ils considèrent comme une atteinte à un modèle de supportérisme.

Plus que jamais, la question de la dissolution des groupes de l’ASSE soulève un débat fondamental sur la place des supporters dans le football moderne. La pression est désormais sur les épaules du gouvernement, qui devra composer avec cette contestation sans précédent.