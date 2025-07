La nouvelle chaîne de la LFP pour la Ligue 1 vise à dépasser les 2 millions d’abonnés en 2028‑2029, misant sur une programmation alléchante et des tarifs plus incitatifs que les précédents diffuseurs, selon les informations de l'Équipe.

Le lancement de la plateforme de la Ligue, proposée à 14,99 €/mois avec engagement (et bientôt 9,99 € pour les moins de 26 ans), marque un tournant dans la diffusion du football professionnel français. Avec 8 matchs de Ligue 1 sur 9 à l’affiche chaque semaine, cette offre cible avant tout les passionnés, désireux de ne rien manquer.

L’ambition affichée : franchir la barre des 2 millions d’abonnés à l’horizon 2028‑2029, un objectif audacieux mais cohérent dans l'élaboration du business plan de la LFP. Il s’agit de créer un cercle vertueux : attirer des abonnés → générer des recettes → soutenir financièrement les clubs → renforcer l’attractivité du championnat.

Offre tarifaire et segmentation : tout miser sur l’accessibilité

Abonnés adultes à 14,99 €

La première phase s’adresse aux ménages et fans prêts à payer le prix fort pour un accès intégral à tous les matchs. Une offre premium, mais agressive face à la concurrence.

Jeunes de moins de 26 ans à 9,99 €

Le tarif réduit, à venir, représente un levier important. En ciblant la jeunesse – hyper connectée, agile en streaming – la Ligue espère capter un public large à long terme. Ce positionnement permet d’envisager un large potentiel d’adhésion, à moindre coût.

Un business plan calibré sur la durée

Les prévisions tablent sur une croissance progressive : quelques centaines de milliers d’abonnés la première année, l’objectif du million à mi-parcours, puis cap des deux millions en finale de période d’analyse en 2028‑2029.

L’enjeu financier : garantir la stabilité des clubs de ligue 1

L’abonnement constitue aujourd’hui, avec les droits marketing, la source numéro un de revenus pour les clubs. La récente défection de DAZN a mis en lumière la vulnérabilité du modèle actuel : dépendre d’un unique diffuseur peut s’avérer risqué.

En internalisant la diffusion, la LFP prend le contrôle total sur les revenus et leur distribution. Chaque nouvel abonné représente un apport mensuel immédiat destiné à renforcer les budgets des équipes (staff, transferts, infrastructures…).

À terme, plus la chaîne gagnera d’adhérents, plus le championnat deviendra autonome, stable, attractif pour les sponsors et capable de concurrencer les grands championnats européens.

Le virage du streaming : un enjeu capital pour le football français

La plateforme de la Ligue s’inscrit dans une transformation majeure de la consommation audiovisuelle. Aujourd’hui, les supporters veulent voir leurs équipes où ils veulent, comme ils veulent. Un modèle 100 % streaming représente à la fois un défi technique (serveurs, stabilité, qualité HD, interface mobile/TV) et commercial (campagnes marketing, partenariats, offres promo ciblées).

La LFP devra également jouer sur la fidélisation (contenus exclusifs, rediffusions, résumés, analyses) pour maintenir les abonnés au-delà de l’effet nouveauté.

La chaîne de la Ligue doit relever un double défi : atteindre 2 millions d’abonnés en 2028‑2029 et instaurer un modèle économique autonome, résilient et durable. En investissant dans un service attractif, graphiquement réussi, accessible aux jeunes et soutenant les clubs, la LFP entame une révolution.

L’histoire dira si ce pari ambitieux s’avèrera payant. Mais une chose apparaît claire : plus qu’une simple chaîne, c’est une bouffée d’oxygène pour le football français.