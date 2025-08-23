Ce samedi à 20h00, l’AS Saint-Étienne se déplace sur la pelouse de Boulogne pour la 3ᵉ journée de Ligue 2. Après un nul inaugural à Laval (3-3) et un large succès contre Rodez (4-0), les Verts veulent confirmer leur renouveau loin de Geoffroy-Guichard. Voici le onze choisi par Eirik Horneland pour cette rencontre.

Reléguée en fin de saison dernière, l’ASSE a bien réagi après son entrée frustrante en Mayenne. Les Stéphanois ont livré une prestation convaincante à domicile face à Rodez, devant plus de 33 000 spectateurs. Ils abordent ce déplacement avec confiance. En face, Boulogne, promu, reste sur une défaite 1-0 à Nancy et cherchera à se racheter devant son public. Un avertissement pour les Verts, qui savent qu’aucun match ne sera simple cette saison. Le coach de l'ASSE peut compter sur la meilleure attaque du championnat. En deux rencontres, les Verts ont déjà inscrit sept buts. Plusieurs joueurs se sont déjà montrés décisifs. Irvin Cardona (*2), Augustine Boakye (également meilleur passeur de Ligue 2), Ben Old, Mahmoud Jaber, Zuriko Davitashvili et Joshua Duffus. De plus, Eirik Horneland peut aussi compter sur une défense retrouvée. Contre Rodez, les filets de Gautier Larsonneur n'ont pas tremblé, malgré un poteau trouvé durant le premier acte. Cela rappelle qu'il faut toujours rester vigilant.

Quels absents côté ASSE ?

Horneland doit encore faire sans plusieurs éléments. Maxime Bernauer, Dennis Appiah, Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan sont toujours indisponibles. Pierre Ekwah reste loin des terrains. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, eux, ne sont pas concernés par le projet et ne figurent pas dans le groupe. En revanche, Joshua Duffus, qualifié, est bien du voyage, tout comme Lucas Stassin, qui monte en puissance. Mahmoud Jaber postule également pour une place de titulaire. Une nouvelle fois, Eirik Horneland va pouvoir faire des choix. De quoi repartir avec un 11 de départ inédit ? Voici le groupe choisi par le coach de l'ASSE

Le onze d’Eirik Horneland pour affronter Boulogne