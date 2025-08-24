En plein cœur d’une préparation mouvementée en terme de transferts, l’ASSE féminine a officialisé l’arrivée d’Ina Kristoffersen. L’internationale norvégienne de 25 ans vient renforcer une défense stéphanoise en quête de stabilité.

L’ASSE féminine a disputé hier une rencontre amicale face à Thonon Évian Grand Genève, soldée par un match nul (1-1). Malgré une ouverture du score rapide des locales, les Vertes ont su réagir grâce à un corner direct signé Rachel Corboz. Si ce résultat reste anecdotique, la soirée a surtout été marquée par une annonce importante : la présence sur le banc d’une nouvelle recrue, Ina Kristoffersen.

Ina Kristoffersen, une défenseure expérimentée

Âgée de 25 ans, Ina Kristoffersen débarque dans le Forez avec une solide expérience européenne. Passée par la Turquie, où elle évoluait la saison dernière sous les couleurs de Galatasaray, la Norvégienne était libre de tout contrat depuis cet été. Son profil de défenseure centrale, athlétique et habituée aux joutes de haut niveau, répond parfaitement aux besoins du coach Sébastien Joseph, désireux de renforcer son arrière-garde.

Un renfort bienvenu pour l’ASSE féminine

Avec un début de saison où les Vertes cherchent encore à trouver leur rythme, l’arrivée d’une joueuse internationale représente une opportunité précieuse. Kristoffersen pourra non seulement apporter son expérience mais aussi encadrer les jeunes talents formés au club, comme Adèle Connesson. La défense stéphanoise, parfois mise à mal dans les premières minutes des matchs, aura besoin de sa rigueur pour gagner en solidité.

Objectif maintien et ambition retrouvée

La signature d’Ina Kristoffersen s’inscrit dans la volonté de l’ASSE féminine de consolider son effectif afin de mieux rivaliser dans l’élite. Si le nul face à Thonon Évian reste une étape de préparation, il a aussi montré la force mentale des Vertes, capables de revenir dans la partie malgré un début compliqué. Avec ce nouveau renfort, l’ASSE espère aborder la suite de la saison avec plus de sérénité et afficher des ambitions plus élevées.