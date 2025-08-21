Les deux premières journées de Ligue 2 ont offert un début d'aperçu des intentions de l’entraîneur de l'ASSE Eirik Horneland. Entre cadres indiscutables, jeunes en apprentissage et premières surprises, le partage du temps de jeu dessine déjà les contours de la hiérarchie.

Difficile d’imaginer une équipe sans ses tauliers. Dès ce premier match, plusieurs joueurs ont disputé l’intégralité de la rencontre. Gautier Larsonneur dans les cages, ou encore le duo Tardieu – Lamba au milieu ont démontré qu’ils seront les points fixes de la saison. Avec 180 minutes chacun, ils incarnent la colonne vertébrale de l’ASSE. Derrière eux, Nadé et Annan, Appiah (un degré moindre pour Appiah) affichent eux aussi un statut de titulaires en puissance avec un temps de jeu conséquent. Ces choix traduisent la volonté du coach de s’appuyer sur une ossature expérimentée, capable de donner de la stabilité d’entrée.

Les jeunes déjà dans la rotation

La bonne surprise vient de certains jeunes qui ont déjà gagné du temps de jeu. Gadegbeku, 18 ans seulement, a disputé 116 minutes en deux rencontres, preuve de la confiance placée en lui. El Jamali et Miladinovic, eux, ont goûté à la compétition avec 29 minutes chacun, tandis que Traoré a eu droit à quelques minutes symboliques. Cette gestion progressive laisse entrevoir une volonté de les intégrer sans brûler les étapes. Leur apport se fera sûrement crescendo au fil de la saison, notamment dans les moments où l’effectif sera sollicité par la répétition des matchs.

Des statuts à clarifier

D’autres éléments voient leur rôle encore incertain. Cardona n’a eu droit qu’à 106 minutes malgré son expérience, tandis que Davitashvili et Boakye semblent partir avec une longueur d’avance. Ferreira, Old et Jaber restent en observation, avec moins de 90 minutes chacun.

En somme, cette première journée et la gestion du temps de jeu confirment que l’ASSE s’appuie sur une base solide de cadres tout en lançant progressivement ses jeunes talents. Les prochaines rencontres permettront de savoir si cette hiérarchie est durable ou si certains joueurs sauront bousculer la donne.

Tableau des temps de jeu – ASSE (après 2 matchs)