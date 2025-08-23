L’AC Ajaccio a été rétrogradé en National par la DNCG. Conséquence directe : Boulogne-sur-Mer a fait son retour en Ligue 2, tandis que Bastia a vu son derby de la 1ʳᵉ journée reporté. Les Bastiais n’iront donc pas à Ajaccio mais dans les Hauts De France en match en retard de la 1re journée.

La nouvelle est tombée comme un couperet pour l’AC Ajaccio. Incapable de présenter des garanties financières suffisantes, le club corse a été rétrogradé administrativement en National par la DNCG. Après avoir renoncé à saisir le CNOSF, l’ACA est définitivement exclu des compétitions nationales version 2025-2026. Un véritable séisme pour un club habitué à évoluer dans le monde professionnel.

Boulogne-sur-Mer repêché par la DNCG

Ce déclassement profite directement à l’US Boulogne Côte d’Opale. Troisième du dernier championnat de National 1, le club nordiste a retrouvé la Ligue 2 après validation de son budget. Longtemps dans l’attente de la décision définitive concernant Ajaccio, l’USBCO s’est dite soulagée, même si l’incertitude a perturbé sa préparation. Le calendrier et les conditions de montée n’ont rien d’idéal, mais les Boulonnais saisissent cette opportunité inespérée.

Bastia privé de derby pour l’ouverture de la Ligue 2

Autre conséquence de ce feuilleton administratif : le derby corse Bastia – Ajaccio, prévu le 9 août lors de la 1ʳᵉ journée, a été reporté. La Ligue de Football Professionnel a préféré trancher en attendant l’officialisation du sort d’Ajaccio. Résultat : Bastia a débuté la saison plus tard, le 15 août, face à Pau au stade Armand Cesari.

La LFP reprogramme la rencontre

Dans un communiqué, la LFP a programmé la rencontre entre Boulogne et Bastia en match en retard de la 1ère journée de Ligue 2 : "Cette première journée entre Boulogne-sur-Mer et Bastia a été fixée par la Ligue de Football Professionnel (LFP). Elle se déroulera en semaine : "US BOULOGNE CO – SC BASTIA PROGRAMMÉ LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 À 19H00. À la suite des décisions du Conseil d’administration des 28 juillet et 7 août 2025 relatives à la composition de la Ligue 2 BKT, la rencontre entre l’US Boulogne CO et le SC Bastia, comptant pour la 1ère journée de Ligue 2 BKT, est programmée le mardi 16 septembre 2025 à 19h00 et sera diffusée sur beIN SPORTS 1."