Toujours sous la menace d’une suspension, Augustine Boakye devra éviter le carton jaune à Dunkerque s’il veut jouer le dernier match de l’année face à Nice en Coupe de France.

L’ASSE s’est qualifiée pour les 32e de finale de la Coupe de France grâce à sa victoire tranquille face à Ecotay-Moingt. Un succès sans encombre (11-1), dans un match maîtrisé de bout en bout. Aucun Stéphanois n’a été averti. Pas de mauvaise surprise sur le plan disciplinaire.

Pour autant, la liste des joueurs sous la menace d’une suspension n’a pas évolué. Et un nom reste en haut de la pile : Augustine Boakye. Déjà averti à quatre reprises cette saison, le milieu offensif ghanéen sait qu’un nouveau carton jaune lui vaudra un match de suspension automatique.

Boakye risque gros à Dunkerque

Boakye a retrouvé du rythme ces dernières semaines. Titulaire régulier, il est devenu une pièce importante dans le onze d’Eirik Horneland. Mais à l’heure où les Verts s’apprêtent à défier Dunkerque pour la 16e journée de Ligue 2, l’ancien joueur de Wolfsberger joue avec une épée de Damoclès.

S’il écope d’un carton jaune samedi, il manquera le déplacement à Nice, prévu pour le week-end des 32e de finale de Coupe de France. Une affiche relevée sur le papier, mais rendue beaucoup plus incertaine par la crise qui secoue l’OGC Nice en Ligue 1.

Nice en crise, une opportunité à ne pas gâcher

Car l’adversaire des Verts ne va pas bien. Battus à Lorient, les Aiglons s’enfoncent dans une spirale négative. Le climat est même devenu toxique dans les tribunes comme au sein du vestiaire. Terem Moffi et Jérémie Boga ont été pris à partie par des supporters niçois au retour du déplacement. Les deux joueurs ont porté plainte, se disent physiquement agressés, et ont posé un arrêt de travail. Ils ne veulent plus jouer pour le club.

À deux semaines du match, la situation est explosive. Et il est peu probable qu’elle se calme rapidement. Pour l’ASSE, cela pourrait représenter une chance. Mais encore faut-il pouvoir se présenter avec toutes ses forces vives. Perdre Boakye pour cette affiche couperet serait un vrai coup dur.

Par ailleurs, plusieurs cadres de l’équipe devront rester vigilant dans les semaines à venir : Joao Ferreira, Mahmoud Jaber et Ebenezer Annan ont tous trois été avertis à trois reprises. Derrière eux, Cardona, Nadé, Bernauer, Tardieu ou encore Moueffek sont également concernés.

La discipline pourrait bien peser dans les prochaines semaines. En Ligue 2 comme en Coupe de France.

Source : Peuple-Vert.fr