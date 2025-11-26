Les statistiques de victoire de l’ASSE en Ligue 2 révèlent une tendance forte : le ratio de réussite des joueurs montre un impact clair sur les performances de l’équipe. Analyse des joueurs qui gagnent le plus lorsqu'ils sont titulaires (5 matchs titulaires minimum).

L’ASSE avance dans cette saison de Ligue 2 avec un groupe désormais bien identifié par Eirik Horneland. Quinze joueurs ont été titularisés au moins cinq fois sur les quinze premières journées. Leurs statistiques révèlent une hiérarchie intéressante. Elles montrent aussi quels Stéphanois influencent le plus les résultats de l’équipe. Les ratios de victoire, parfois surprenants, éclairent la dynamique actuelle. Les supporters peuvent ainsi mieux comprendre l’apport réel des cadres. Mais aussi celui de joueurs moins attendus. Ces données confirment enfin que certains profils pèsent lourd dans la réussite des Verts.

Le ratio de victoire ASSE : des leaders inattendus

Les chiffres parlent clairement. En tête, on retrouve Lamba, avec un impressionnant 74,07 % de points gagnés lorsqu’il débute. Ce taux confirme son rôle déterminant malgré un temps de jeu limité à cause de sa blessure actuelle (9 titularisations pour 20 points sur 27 points possibles). Juste derrière, Boakye affiche un solide 71,79 %. Son impact dans le cœur du jeu ne se dément pas depuis plusieurs semaines. Son utilisation régulière d'Eirik Horneland se justifie donc.

Autre surprise : Cardona, souvent décisif, atteint un ratio de 70,83 %. Le trio de tête survole ainsi les statistiques, confirmant que leur présence modifie le visage de l’équipe.

Derrière eux, Bernauer et Duffus suivent avec 66,67 %. Le premier stabilise la défense, le second apporte sa puissance dans l’attaque stéphanoise.

On retrouve ensuite un groupe homogène autour des 64 %, un pourcentage qui correspond au pourcentage de points obtenus par l'ASSE en ligue 2 :

Larsonneur, Nadé et Tardieu, tous titulaires lors des quinze matchs, affichent le même impact positif.

Annan et Jaber, utilisés treize fois chacun, montrent un rendement quasi identique, preuve d’une montée en puissance notable.

Un bloc solide qui soutient la dynamique des Verts

Dans la seconde partie du classement, les ratios restent corrects bien qu'en dessous du pourcentage de points de l'équipe. Ferreira (63,33 %), Moueffek (62,96 %) et Miladinovic (60 %) ont des ratios moins avantageux. Stassin et Davitashvili ferment la marche avec les ratios les plus faibles de l'effectif.

Ces données confirment une chose : Horneland peut s’appuyer sur un noyau fiable. Tous les joueurs les plus utilisés affichent des ratios positifs, preuve de la cohérence du projet. Mais l’information clé se trouve à la fin : les deux joueurs retenus cet été (Davitashvili et Stassin), n'ont pas le rendement espéré lorsqu'ils sont titulaires.