Moueffek incertain, Jaber pas au mieux… Eirik Horneland est encore une fois condamné au bricolage pour composer le XI de départ de l'ASSE. D'abord, autour du quatuor qui composera son arrière-garde. Et, dorénavant, pour son milieu de terrain. Analyse dans notre avant-match, disponible sur Youtube.

"On a un doute concernant Mahmoud Jaber, qui a une infection à un orteil", révélait Eirik Horneland ce jeudi. Et pourtant, le milieu de terrain israélien réalisait un bon début de saison. "Il explose complètement face à l'intensité", affirme Romain, rédacteur pour Peuple Vert. "Je ne pense pas que ce soit un tricheur, mais il est clairement en difficulté. Un jour c’est l’orteil, un autre c’est la cuisse… et ainsi de suite."

Et c'est également au tour de Moueffek de ne pas répondre présent, révélait le coach Stéphanois en conférence de presse. "Aïmen Moueffek a été touché à la veille de l'opposition en Coupe de France." Depuis, le milieu de terrain Stéphanois n'a effectué que sa première séance collective ce jeudi. "À partir du moment où un joueur ne s’est pas entraîné toute la semaine, il est difficile d’envisager qu’il puisse tenir plus de 35 ou 40 minutes sur le terrain", ajoute Sylvain dans notre dernier avant match.

Miladinovic de retour sur les terrains avec l'ASSE ?

Ultime recours pour Eirik Horneland : titulariser Igor Miladinovic aux côtés de Tardieu. "La première option, on la connaît, c’est Miladinovic, affirme Sylvain. Il a marqué contre Reims, et ce but lui a donné du crédit. Kilmer n’en attendait pas moins."

Tout juste de retour de suspension (trois matchs), le milieu de terrain serbe montait en puissance ces dernières semaines. Mais toujours avec des carences évidentes. "Je trouve qu’il n'apporte pas forcément beaucoup plus que ce qu’on avait déjà dans l’effectif."

Face à une formation dunkerquoise qui souhaitera conserver le ballon, le Serbe pourrait être en difficulté, analyse Sylvain. "Je le trouve bon uniquement lorsque l'ASSE a la possession. (...) C’est typiquement le genre de match où Miladinovic peut se retrouver plus en difficulté. Il sera plus exposé, il devra défendre plus, et c’est là qu’on voit ses limites. (...) Miladinovic peut très vite te mettre en danger s’il est exposé défensivement."

