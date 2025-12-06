Retour aux choses sérieuses pour l'ASSE, qui affrontera, ce samedi, l'USL Dunkerque. L'arbitre de cette rencontre de la 16ᵉ journée de Ligue 2 a été désigné.

La parenthèse était belle pour les Verts. Face à Ecotay-Moingt, les protégés d'Eirik Horneland ont planté 11 réalisations (score final : 11-1). De quoi insufler un peu de confiance dans cette équipe qui en manque cruellement, même face à une R3.

Mais l'opposition de ce week-end devrait être une tout autre paire de manches. Face à Dunkerque, l'ASSE affrontera l'équipe qui affiche la meilleure forme sur les cinq derniers matchs de Ligue 2. Les joueurs d'Albert Sánchez n'ont plus perdu depuis le 18 octobre dernier, affichant une série de cinq matchs consécutifs sans défaite.

Un arbitre familier pour diriger les débats

Mikaël Lesage a été désigné pour arbitrer les débats de ce samedi (20h00). L’arbitre connaît bien l’ASSE, qu’il a dirigée à 30 reprises depuis le début de sa carrière. Le bilan est légèrement défavorable aux Verts, avec 11 victoires, 6 matches nuls et 13 défaites sous son autorité.

Du côté de Dunkerque, l'arbitre de 50 ans n'a jamais accordé de défaite aux Nordistes (trois victoires, deux nuls). La dernière rencontre de l'USLD arbitrée par Lesage remonte au 19 septembre 2025, face au Mans, conclue sur un score de 2-2.

Le bilan de Lesage en Ligue 2 :

139 rencontres arbitrés

511 cartons jaunes distribués

39 cartons jaunes distribués

40 pénaltys

Les arbitres de la J16 de Ligue 2

Stade de Reims - Stade Lavallois MFC

Arbitre centre : Abdelatif Kherradji

Arbitre assistant 1 : Ludovic Reyes

Arbitre assistant 2 : Christophe Mouysset

EA Guingamp - Annecy FC

Arbitre centre : Ahmed Taleb

Arbitre assistant 1 : Gaetan Korbas

Arbitre assistant 2 : Yann Thenard

SC Bastia - Red Star FC

Arbitre centre : Pierre Gaillouste

Arbitre assistant 1 : Camille Soriano

Arbitre assistant 2 : Laurent Coniglio

Grenoble Foot 38 - AS Nancy-Lorraine

Arbitre centre : Tifenn Leprodhomme

Arbitre assistant 1 : Sébastien Lemaire

Arbitre assistant 2 : Elodie Coppola

Le Mans FC - Amiens SC

Arbitre centre : Alexandre Perreau Niel

Arbitre assistant 1 : Romain Galibert

Arbitre assistant 2 : Quentin Guidou

Clermont Foot 38 - Boulogne sur Mer

Arbitre centre : Eddy Rosier

Arbitre assistant 1 : Mohamed Benkemouche

Arbitre assistant 2 : Jean Paul Neves Gouveia

Montpellier HSC - Pau FC

Arbitre centre : Remi Landry

Arbitre assistant 1 : Yassine Nacirdine

Arbitre assistant 2 : Nicolas Rodrigues

ESTAC - Rodez AF

Arbitre centre : Mickael Leleu

Arbitre assistant 1 : Gilles Lang Kaercher

Arbitre assistant 2 : Gaetan Damy

USL Dunkerque - AS Saint-Etienne

Arbitre centre : Mikael Lesage

Arbitre assistant 1 : Frédéric Hebrard

Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora