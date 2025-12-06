Retour aux choses sérieuses pour l'ASSE, qui affrontera, ce samedi, l'USL Dunkerque. L'arbitre de cette rencontre de la 16ᵉ journée de Ligue 2 a été désigné.
La parenthèse était belle pour les Verts. Face à Ecotay-Moingt, les protégés d'Eirik Horneland ont planté 11 réalisations (score final : 11-1). De quoi insufler un peu de confiance dans cette équipe qui en manque cruellement, même face à une R3.
Mais l'opposition de ce week-end devrait être une tout autre paire de manches. Face à Dunkerque, l'ASSE affrontera l'équipe qui affiche la meilleure forme sur les cinq derniers matchs de Ligue 2. Les joueurs d'Albert Sánchez n'ont plus perdu depuis le 18 octobre dernier, affichant une série de cinq matchs consécutifs sans défaite.
Un arbitre familier pour diriger les débats
Mikaël Lesage a été désigné pour arbitrer les débats de ce samedi (20h00). L’arbitre connaît bien l’ASSE, qu’il a dirigée à 30 reprises depuis le début de sa carrière. Le bilan est légèrement défavorable aux Verts, avec 11 victoires, 6 matches nuls et 13 défaites sous son autorité.
Du côté de Dunkerque, l'arbitre de 50 ans n'a jamais accordé de défaite aux Nordistes (trois victoires, deux nuls). La dernière rencontre de l'USLD arbitrée par Lesage remonte au 19 septembre 2025, face au Mans, conclue sur un score de 2-2.
Le bilan de Lesage en Ligue 2 :
- 139 rencontres arbitrés
- 511 cartons jaunes distribués
- 39 cartons jaunes distribués
- 40 pénaltys
Les arbitres de la J16 de Ligue 2
Stade de Reims - Stade Lavallois MFC
Arbitre centre : Abdelatif Kherradji
Arbitre assistant 1 : Ludovic Reyes
Arbitre assistant 2 : Christophe Mouysset
EA Guingamp - Annecy FC
Arbitre centre : Ahmed Taleb
Arbitre assistant 1 : Gaetan Korbas
Arbitre assistant 2 : Yann Thenard
SC Bastia - Red Star FC
Arbitre centre : Pierre Gaillouste
Arbitre assistant 1 : Camille Soriano
Arbitre assistant 2 : Laurent Coniglio
Grenoble Foot 38 - AS Nancy-Lorraine
Arbitre centre : Tifenn Leprodhomme
Arbitre assistant 1 : Sébastien Lemaire
Arbitre assistant 2 : Elodie Coppola
Le Mans FC - Amiens SC
Arbitre centre : Alexandre Perreau Niel
Arbitre assistant 1 : Romain Galibert
Arbitre assistant 2 : Quentin Guidou
Clermont Foot 38 - Boulogne sur Mer
Arbitre centre : Eddy Rosier
Arbitre assistant 1 : Mohamed Benkemouche
Arbitre assistant 2 : Jean Paul Neves Gouveia
Montpellier HSC - Pau FC
Arbitre centre : Remi Landry
Arbitre assistant 1 : Yassine Nacirdine
Arbitre assistant 2 : Nicolas Rodrigues
ESTAC - Rodez AF
Arbitre centre : Mickael Leleu
Arbitre assistant 1 : Gilles Lang Kaercher
Arbitre assistant 2 : Gaetan Damy
USL Dunkerque - AS Saint-Etienne
Arbitre centre : Mikael Lesage
Arbitre assistant 1 : Frédéric Hebrard
Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora