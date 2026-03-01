Boakye s’impose comme le meilleur passeur de Ligue 2. Auteur de ses 6e et 7ᵉ passes décisive lors de la victoire de l’ASSE à Pau (0-3), le Stéphanois confirme son influence grandissante dans le jeu de Philippe Montanier.

L’ASSE a frappé fort ce samedi sur la pelouse du Pau FC. Un succès net (0-3), une quatrième victoire consécutive et une place de leader provisoire à la clé. Mais derrière le doublé de Lucas Stassin, un homme a encore brillé : Boakye. Le milieu stéphanois a délivré deux passes décisives lors de cette 25e journée de Ligue 2. Un retour tonitruant dans les statistiques. Car il n’avait plus été décisif à la passe depuis le 20 septembre dernier, lors du succès 3-2 face à Reims. Ce soir-là, déjà, il avait signé deux offrandes.

Boakye, meilleur passeur de Ligue 2

Avec désormais 7 passes décisives, Boakye rejoint Clément Billemaz (Annecy) et Jean Lambert Evan’s (Rodez) en tête du classement des passeurs de Ligue 2. Mais le Stéphanois fait mieux. Son ratio parle pour lui : 0,32 passe décisive par match. Billemaz affiche 0,30. Evan’s 0,29. À l’efficacité, Boakye est devant.

Face à Pau, il a une nouvelle fois fait parler sa justesse. Dès la première période, il s’illustre par sa qualité de projection et sa vision du jeu. À la 64e minute, il glisse un ballon parfait pour Lucas Stassin, qui s’offre un doublé. Une offrande millimétrée, dans le bon tempo. Du grand art. La seconde arrive après un centre parfait pour Joshua Duffus en toute fin de rencontre.

Un repositionnement gagnant sous Montanier

Depuis plusieurs semaines, Philippe Montanier a choisi de repositionner Boakye plus bas au milieu de terrain. Un choix fort. Et payant. En évoluant dans une zone plus reculée, le Stéphanois touche davantage de ballons. Il oriente le jeu. Il accélère les transitions.

Son volume de jeu impressionne. Sa créativité dynamise l’entrejeu stéphanois. Et même sans passe décisive, il a su peser. Preuve en est : il a inscrit 3 buts sur cette période (avec Eirik Horneland). Une contribution précieuse dans la course à la montée.

À Pau, tout s’est aligné. L’activité, la lucidité, la justesse. Et les statistiques ont enfin suivi. Boakye n’avait plus délivré de passes depuis le 20 septembre. Il aura fallu attendre la 25e journée pour le voir doubler la mise en un seul match. Comme un clin d’œil.

Aujourd’hui, il est officiellement le meilleur passeur décisif de Ligue 2. Et l’ASSE trône en tête du championnat avec quatre points d’avance sur Reims, troisième. Un symbole fort. Car derrière cette dynamique collective, Boakye incarne à merveille la montée en puissance des Verts version Montanier.