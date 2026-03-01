L’ASSE s’est imposée 3-0 contre Pau grâce à un doublé d’Irvin Cardona Stassin et un but de Duffus. Un succès net au tableau d’affichage, mais plus nuancé dans le contenu. Les réactions d’après-match confirment ce sentiment partagé entre satisfaction et lucidité.

L’AS Saint-Étienne continue sa marche en avant. Sur la pelouse de Pau, les hommes de Philippe Montanier ont frappé fort d’entrée. Un but rapide qui a mis les Verts dans les meilleures dispositions. Stassin a ensuite fait parler son efficacité avec un doublé plein de sang-froid. Duffus a enfoncé le clou pour sceller un succès sans appel.

Pourtant, tout n’a pas été simple. Si le score final affiche un 3-0 autoritaire, la rencontre fut plus équilibrée qu’il n’y paraît. Pau a tenté. Pau a gêné. Mais Pau a manqué de réalisme. À l’inverse, l’ASSE a su faire la différence dans les deux surfaces. Et c’est souvent ce qui sépare une équipe ambitieuse d’un simple outsider.

ASSE – Pau : Briançon juge le score sévère

En zone mixte, Anthony Briançon, défenseur de Pau, n’a pas caché sa frustration. Des propos rapportés par Le Progrès.

« Je trouve que le 3-0 est cher payé. Sur l’ensemble du match, on ne mérite pas ce score fleuve. Ce but rapide nous fait mal, ça commence à devenir un point faible. On est tombé sur une équipe meilleure que nous dans l’ensemble, surtout sur le réalisme. Mais on les a quand même embêtés. C’est toujours un plaisir de jouer une équipe comme ça. Et personnellement ça fait plaisir de revoir tout le monde. »

L’analyse est lucide. Le réalisme stéphanois a fait la différence. L’ASSE a su punir chaque erreur. Pau, de son côté, a manqué ce petit supplément d’âme dans les moments clés. Le premier but encaissé trop rapidement reste un point noir récurrent pour les Béarnais.

Moueffek met la pression sur Troyes

Du côté stéphanois, Aïmen Moueffek a préféré retenir l’essentiel : les trois points. Le milieu de terrain des Verts est resté mesuré malgré l’ampleur du score.

« C’était une victoire importante, il faut faire des séries. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit un match référence, on n’a pas joué notre meilleur football. Mais on ne va pas toujours être bons et il faut prendre trois points quand même, c’est le plus important. On met la pression sur Troyes pour montrer qu’on est derrière et qu’au moindre faux pas, on se fera un malin plaisir de passer premier. »

Le message est clair. L’ASSE ne veut rien lâcher. Même sans briller, les Verts avancent. Et c’est souvent dans ce type de rencontre que se construit une montée.

L’information majeure reste là : Saint-Étienne met la pression sur Troyes et se positionne en embuscade pour la première place. Le sprint final est lancé. Et les hommes de Montanier semblent avoir compris que le réalisme comptera autant que le beau jeu.