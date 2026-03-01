L’ASSE confirme son retour au premier plan. En s’imposant avec autorité sur la pelouse de Pau (3-0), les Verts enchaînent une quatrième victoire consécutive et reprennent provisoirement les commandes du championnat. Entre la renaissance de Lucas Stassin, une infirmerie qui se vide et déjà des projections vers le prochain mercato, le club stéphanois avance sur tous les fronts dans un sprint final qui s’annonce passionnant. Retour sur les infos importantes de la semaine.

Nouvelle victoire pour les hommes de Philippe Montanier : 3-0 face à Pau pour l’ASSE. Un succès maîtrisé, scellé en toute fin de match par Duffus. Le retour de Tardieu a apporté davantage d’équilibre et de régularité au milieu, permettant aux Verts de mieux contrôler la rencontre.

Grâce à ce résultat, Saint-Étienne reprend provisoirement la place de leader avant le match de Troyes contre Amiens.

La bonne nouvelle vient aussi de Stassin, auteur d’un doublé. Bien placé dans la surface à deux reprises, il a parfaitement conclu des centres à ras de terre pour relancer son compteur et retrouver de la confiance.

L’infirmerie se vide petit à petit

Les blessés reviennent progressivement du côté de l'AS Saint-Étienne. Après Tardieu, Lamba est le plus proche d’un retour et pourrait même réintégrer le groupe dès le prochain match. Une bonne nouvelle, même si la solidité défensive actuelle pose la question de la hiérarchie.

Jaber devrait encore patienter deux à trois semaines, tandis que Bernauer reprend doucement sans date précise pour son retour.

En revanche, coup dur pour El Jamali, contraint de subir une opération du genou. Sa fin de saison semble désormais compromise.

L’ASSE se penche sur une potentielle recrue suédoise

En vue de la saison prochaine, l’ASSE explore plusieurs pistes. L’une d’elles mène à Joackim Fagerjord, milieu défensif suédois de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2026. Son prix resterait abordable, même si son avenir dépend aussi de la situation de son entraîneur.

Cette volonté de renforcer l’entrejeu laisse penser que Tardieu ne sera pas prolongé. Un choix qui irait légèrement à contre-courant de la stratégie mise en place depuis l’arrivée de Kilmer, davantage tournée vers des profils jeunes.

Un nouveau scout vidéo dans l’équipe de recrutement

L'AS Saint-Étienne enregistre l’arrivée de Jacob Newman (26 ans) comme scout vidéo. Passé notamment par Barnsley FC et Queens Park Rangers, il apporte une expérience déjà solide en Angleterre. Son recrutement s’inscrit dans la volonté du club de renforcer la cellule de recrutement et d’intégrer de nouvelles méthodes de travail, plus modernes et structurées.