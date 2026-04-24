GF38-Le Mans : Nicolas Kocik, gardien du Mans FC, s'est exprimé avant le déplacement à Grenoble ce samedi à 14h. Le portier manceau a livré un discours dans la droite ligne de celui de son coach Videira : concentration, intensité, et un regard décalé sur le classement. Conférence de presse.

"L'intensité, c'est ce qui fait notre force"

Interrogé sur la préparation de la semaine après la dernière sortie, Kocik a été immédiat : pas question de lever le pied, quelles que soient les circonstances. « Le coach a toujours été très à cheval sur l'intensité de nos semaines. Je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Ce serait une erreur de lever le pied là-dessus. »

Ce fonctionnement, le groupe l'a complètement intégré — au point qu'il ne se pose plus la question. « On a la chance d'avoir un coach qui passe très vite à autre chose, que ce soit après une défaite ou après une victoire. Souvent on arrive le lundi, on fait le débrief du match, et puis on passe directement au prochain match. Maintenant c'est ancré dans nos têtes. »

GF38-Le Mans : "On ne s'occupe pas trop de ce qui se passe à l'extérieur"

Sur la pression du classement et la course à la montée, Kocik a confirmé la philosophie mancelle : œillères vissées, regard tourné vers l'intérieur. « On ne se pose pas trop de questions sur le classement. On est vraiment entre nous. On n'occupe pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Je pense que c'est ce qui fait notre force — on prend vraiment match après match. »

Un discours qui fait écho mot pour mot à celui de Videira en conférence de presse. Le message est bien passé du staff au vestiaire.

GF38-Le Mans : "Deux défaites à domicile, ça va être très dur"

Sur l'adversaire du jour, Kocik n'a pas fait dans la langue de bois. « C'est une très, très belle équipe, surtout à domicile. Je crois qu'ils n'ont que deux défaites à domicile cette saison. Ça va être très dur là-bas. Contre des équipes comme ça, c'est beaucoup de combats et il va falloir répondre présent. »

Et sur le secret de la solidité grenobloise à domicile — le public, peut-être ? — le gardien manceau l'a admis avec franchise : « Si je savais, je vous le dirais. Peut-être qu'à domicile, le public joue un peu. Mais c'est à nous maintenant de faire la même chose à l'extérieur qu'à domicile. D'avoir cette solidité, de l'avoir à l'extérieur. »

Dans le bus du retour, ASSE-Troyes tournera

Sur la question du match de 20h entre Saint-Étienne et Troyes, Kocik a répondu avec une honnêteté désarmante — sans chercher à faire le malin. « Comme à chaque fois qu'on joue à 14h, on suivra la Ligue 2 dans le bus du retour. Mais franchement, on ne les regarde pas trop. Plutôt nous, notre performance d'abord. »

Le Mans sait ce qu'il a à faire. Gagner à Grenoble, puis regarder le score tomber sur l'écran du bus. Dans cet ordre-là, et pas l'inverse. Quoi que ça ne nous dérangerait pas...