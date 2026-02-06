L’ASSE enregistre un nouveau changement au sein de son staff professionnel avec le départ programmé de Romain Marée. L’analyste vidéo va quitter le club pour rejoindre la Major Soccer League, ouvrant la voie à une promotion interne symbolique de la politique stéphanoise.

L’AS Saint-Étienne doit ajuster son staff. Cette fois, c’est le staff de l’équipe professionnelle qui est concerné. Romain Marée, analyste vidéo chez les Verts, s’apprête à quitter le club durant le mois de février pour une nouvelle opportunité alléchante. Il va s’envoler vers les États-Unis afin de relever un nouveau défi en Major Soccer League. Une opportunité rare pour ce technicien qui a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière après plusieurs saisons passées dans le Forez.

Son départ marque la fin d’un cycle mais aussi le début d’une nouvelle étape pour l’ASSE, fidèle à sa stratégie de valorisation interne. Le club n’a d’ailleurs pas tardé à anticiper cette transition en préparant sa succession en interne, avec un profil déjà bien identifié au centre sportif Robert-Herbin.

Romain Marée quitte le staff professionnel

Arrivé au club il y a de nombreuses saisons, Romain Marée a occupé un rôle clé au sein de l’organigramme sportif. Avant de rejoindre le staff de l’équipe première, il a longtemps été l’analyste vidéo de l’équipe réserve. Un poste stratégique dans l’accompagnement des jeunes joueurs, notamment aux côtés de Razik Nedder. Son travail d’analyse et de suivi individuel a été unanimement reconnu en interne. Discret mais rigoureux et travailleur, il a contribué au développement de nombreux éléments issus de la formation stéphanoise.

Son départ vers la MLS s’inscrit dans une logique d’évolution professionnelle, alors que le championnat nord-américain attire de plus en plus de techniciens européens. L’ASSE perd ainsi un membre apprécié de son staff.

ASSE : Jules Fauvey, une promotion interne méritée

Pour remplacer Romain Marée, l’AS Saint-Étienne a choisi la continuité. Jules Fauvey va être promu dans l'accompagnement des jeunes joueurs de l’équipe professionnelle. Une évolution logique au regard de son parcours au club. Présent depuis plusieurs saisons à l’ASSE, il a franchi toutes les étapes avec méthode et réussite. Il a débuté à l’école de foot en encadrant les équipes U10 et U11 avant de poursuivre son apprentissage avec Patrick Moreau au sein du groupe U19 national.

Il a ensuite travaillé avec David Le Moal chez les U17 nationaux, consolidant ses compétences au fil des saisons. Cette année, Jules Fauvey occupait le poste d’adjoint et d'analyste vidéo avec l’équipe réserve en National 3, aux côtés de Romain Hamouma et Sylvain Gibert. Une expérience déterminante qui lui permet aujourd’hui de franchir un cap important. Il signe un parcours remarquable et incarne parfaitement la politique de promotion interne prônée par l’ASSE.