L’ASSE a disputé sa dernière rencontre amicale ce samedi soir. Pour l’occasion, les Verts voyageaient en Sardaigne pour jouer le trophée Luigi Riva. Le coach italien a livré sa réaction après le match face aux stéphanois. Des propos retranscrits sur le site officiel de Cagliari.

Face à Cagliari, l’AS Saint-Étienne a connu un début de match poussif, peinant à enchaîner les passes et à construire ses actions. Progressivement, le jeu s’est équilibré, et les Verts ont montré de meilleures intentions offensives, sans toutefois concrétiser. Bernauer, blessé, a dû céder sa place à Appiah, auteur d’un sauvetage précieux plus tard. Cagliari a profité d’un ballon mal dégagé pour ouvrir le score d’une frappe en lucarne.

L’ASSE incapable de réagir

Malgré une meilleure maîtrise, l’ASSE est restée inoffensive dans les 30 derniers mètres. Cardona a manqué la meilleure occasion stéphanoise en fin de première période. En seconde mi-temps, les Verts ont dominé sans efficacité. Duffus s’est signalé par une belle action individuelle, mais les changements opérés n’ont pas inversé la tendance. Solide défensivement, Cagliari a tenu bon face à une équipe stéphanoise encore en rodage. Cette troisième défaite de suite confirme que, malgré quelques progrès, de nombreux réglages restent à effectuer avant la reprise à Laval.

La réaction du coach de Cagliari

Fabio Pisacane : "Gagner le trophée Gigi Riva est et sera toujours important pour Cagliari pour ce qu'il représente. Luigi Riva est quelque chose de spécial pour Cagliari, la Sardaigne et le football italien, nous voulions gagner cette première édition, nous ne voulions pas nous tromper…



Nous travaillons à nous améliorer chaque jour… J'ai un groupe sain qui veut mettre beaucoup de concepts, qui a faim, qui sait où il veut aller, nous grandissons tous ensemble aussi avec les nouveaux arrivants et ceux qui viendront dans notre groupe.

Aujourd'hui, ce n'était pas un match amical, le trophée Gigi Riva n'est pas quelque chose de trivial, nous l'avons donc abordé au mieux et nous sommes heureux d'avoir gagné… Nous avons terminé la deuxième semaine de travail au cours de laquelle nous avons pu nous concentrer sur certains aspects que nous considérons comme cruciaux. Nous sommes heureux, continuons comme ça, des réponses sans doute encourageantes sont arrivées aujourd'hui.