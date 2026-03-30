De retour à l’entraînement après plusieurs semaines d’absence, Maxime Bernauer pourrait rapidement retrouver les terrains avec l’ASSE. Mais dans un effectif en pleine dynamique, son rôle en cette fin de saison reste encore incertain.

Absent depuis le 13 décembre 2025 et ce match nul face à Bastia (2-2), Maxime Bernauer touche enfin au bout du tunnel. Victime d’une blessure au genou ayant nécessité une opération, le défenseur stéphanois a repris l’entraînement collectif. Une étape importante dans son processus de retour.

À six journées de la fin du championnat, le timing est serré. Pourtant, l’ancien Parisien garde le cap. Dans le dernier inside du club, il affichait un état d’esprit irréprochable. « La concurrence ? Oui, c’est ce qui tire un groupe vers le haut », confiait-il. Un discours lucide, à l’image d’un joueur conscient des enjeux et du contexte actuel.

Maxime Bernauer face à une concurrence féroce

Le principal défi de Maxime Bernauer ne sera pas seulement physique. Il est aussi sportif. Depuis son absence, la hiérarchie s’est clairement installée. Sur le côté droit, Kevin Pedro s’est imposé comme une évidence. Ses performances ont marqué les esprits. Dans l’axe, le duo formé par Le Cardinal et Mickaël Nadé enchaîne les prestations solides, avec plusieurs clean sheets à la clé. Derrière eux, Chico Lamba patiente également. Ben Old a également trouver ses marques au poste d'arrière gauche.

Dans ce contexte, Bernauer apparaît aujourd’hui comme une option secondaire. Il pourrait même être considéré comme la cinquième solution défensive dans la rotation actuelle. Une situation qu’il accepte avec maturité. « C’est plus facile de revenir dans un groupe qui gagne », expliquait-il récemment. L’objectif collectif reste clair : la montée. Et le défenseur entend bien y contribuer, même dans un rôle réduit.

Quel système pour le relancer ?

Le temps de jeu de Maxime Bernauer dépendra aussi des choix tactiques de Philippe Montanier. Si l’ASSE poursuit avec un système en 3-4-3, les opportunités pourraient exister. Dans ce schéma, les rotations défensives sont plus fréquentes et offrent davantage de possibilités aux joueurs de banc.

En revanche, un retour à une défense à quatre pourrait compliquer la donne. Un 4-3-3, évoqué en interne notamment avec le retour de certains profils comme Jaber, limiterait mécaniquement les places disponibles. Dans cette configuration, la concurrence serait encore plus rude et les minutes plus difficiles à obtenir.

Conscient de cela, Bernauer ne brûle pas les étapes. Il l’a lui-même reconnu : un passage par la réserve est prévu pour retrouver du rythme. L’objectif est clair : revenir sans douleur et être prêt le moment venu. Une approche prudente mais nécessaire après presque quatre mois sans compétition.

La fin de saison s’annonce donc comme un défi personnel pour Maxime Bernauer. Dans un groupe performant, il devra saisir la moindre opportunité. Mais une chose est sûre : son état d’esprit et son expérience pourraient peser dans le sprint final. Et parfois, dans une course à la montée, chaque détail compte.