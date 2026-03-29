En difficulté à l’ASSE en début de saison, Ben Old a failli quitter le club. Avant de connaître un tournant décisif grâce à un repositionnement surprenant. Le Néo-Zélandais raconte.

La saison de Ben Old à Saint-Étienne n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Bien au contraire. Malgré des débuts prometteurs, le milieu offensif a rapidement disparu des radars. Une situation frustrante qu’il ne cache pas aujourd’hui.

« Durant les premiers mois de la saison, j'étais en difficulté à Saint-Étienne, d'autres joueurs m'étaient préférés au poste de milieu offensif », confie-t-il. Pourtant, tout avait bien commencé avec une performance remarquée à Laval. Mais derrière, le temps de jeu s’est évaporé : « Début décembre, je n'avais été titularisé qu'une seule fois […] Ensuite, je n'ai joué que 150 minutes sur 14 matchs possibles. »

Face à cette situation, un départ a même été envisagé. « Un prêt au Portugal ou en Belgique ont été évoqués. Je ne voulais pas partir, mais je m'y étais préparé mentalement. » Le doute s’installe, au point de sérieusement réfléchir à quitter le club : « À un moment donné, j'ai même envisagé de partir, ce qui était assez triste. »

ASSE : un repositionnement décisif pour Ben Old

Le tournant de sa saison intervient finalement là où personne ne l’attendait. Lors d’un déplacement à Dunkerque, le staff lui propose un rôle inédit : arrière gauche. Une décision forte, qui aurait pu être mal perçue.

« Ils s'inquiétaient de ma réaction face à ce changement d'ailier à arrière gauche », explique-t-il. Pourtant, sur le terrain, la réponse est immédiate. Sa prestation convainc. Mais le doute persiste encore dans son esprit : « Honnêtement, je ne sais pas, car je n'ai pas joué depuis longtemps. »

Très vite, les choses s’enchaînent. Une titularisation, puis une autre. Et surtout, une montée en puissance évidente. « J'ai été titularisé le match suivant, puis celui d'après, et j'ai commencé à m'épanouir. » Ce nouveau rôle lui permet de révéler une autre facette de son jeu : « J'avais l'impression de révéler davantage mon potentiel et mon vrai style. »

Un rôle qui change tout à l’ASSE

Dans ce poste hybride, entre latéral et piston, Ben Old semble transformé. Il retrouve des sensations connues en Nouvelle-Zélande. « Pouvoir courir, attaquer et contrôler tout le couloir, ça me permet de mettre en valeur mes meilleures qualités », explique-t-il.

Ce rôle exigeant correspond parfaitement à son profil. « J'ai alterné entre un poste d'arrière latéral traditionnel et celui de piston […] c'est très similaire. Un peu plus défensif, mais je peux toujours me projeter vers l'avant. » Un équilibre qui lui convient parfaitement, notamment grâce à l’intensité demandée : « Cela demande beaucoup d'efforts, ce qui est essentiel pour moi. »

Aujourd’hui encore, il peine à réaliser ce retournement de situation : « C'est incroyable de voir comment les choses se sont déroulées. Parfois, en Europe, il s'agit simplement de survivre. »

Une nouvelle vie et des ambitions affirmées

Au-delà du terrain, Ben Old semble également avoir trouvé son équilibre. Installé en France, il s’épanouit dans son quotidien : « J'ai déménagé et ma copine vit maintenant avec moi. Je me sens vraiment bien installé. »

Son intégration au club est réussie. « J'ai une excellente relation avec l'entraîneur et avec les joueurs et les supporters sont importants pour moi. » De quoi nourrir des ambitions élevées avec les Verts : « Je suis déterminé à aider Saint-Étienne à remonter en Ligue 1. »

Mais avant cela, le Néo-Zélandais garde un objectif immédiat : briller avec sa sélection. Dans un secteur offensif très concurrentiel, il reste lucide : « La concurrence est forte à tous les postes, surtout sur les ailes. » Une situation qu’il apprécie : « J'apprécie cette concurrence. Elle me pousse à me surpasser. »

Et son objectif est déjà fixé : « Mon prochain objectif est de m'imposer comme titulaire indiscutable. »

Après avoir frôlé le départ, Ben Old a finalement trouvé sa place à l’ASSE. Et peut-être bien lancé sa carrière en Europe.

Source : Hawke's Bay Today