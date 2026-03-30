Philippe Montanier assume pleinement l’évolution du métier d’entraîneur. Dans un entretien accordé au Progrès, le coach de l’ASSE évoque son rapport à la data, devenue incontournable dans le football moderne. Une approche qui illustre sa volonté constante de progresser.

À l’heure où les staffs s’étoffent et où les rôles se spécialisent, Philippe Montanier ne veut pas choisir entre manager et technicien. L’entraîneur des Verts se définit comme un “généraliste”. Une vision claire : comprendre tous les domaines sans forcément être le meilleur dans chacun. Préparation physique, tactique, analyse… tout passe par lui, mais avec une capacité à déléguer assumée.

Formé au sport et longtemps impliqué dans la préparation athlétique, Montanier reconnaît toutefois une évolution majeure du métier. « Sur les quinze dernières années, tout a changé », explique-t-il. Désormais, l’entraîneur doit jongler avec des compétences multiples, notamment humaines. Manager un groupe reste central, mais cela n’exclut pas une réflexion tactique poussée. Bien au contraire.

Philippe Montanier et la DATA : un tournant assumé

La grande révolution évoquée par Philippe Montanier, c’est bien sûr la data. Longtemps perçue comme une contrainte, elle est aujourd’hui intégrée au cœur du quotidien des staffs. Le coach stéphanois l’assume : il a d’abord “subi” cette évolution avant de s’y adapter.

Son passage à Toulouse a marqué un tournant. Il y découvre une utilisation plus poussée des données. Depuis, il s’est formé, notamment via des masterclass organisées par l’Unecatef. Une preuve supplémentaire de sa capacité à évoluer.

Aujourd’hui, Montanier ne se contente plus de recevoir des chiffres. Il cherche à comprendre les outils, les métiers qui gravitent autour : data scientist, architecte data, providers… L’objectif ? Piloter efficacement ces cellules sans être un expert technique.

Dans son fonctionnement quotidien à l’ASSE, la data est devenue un outil d’aide à la décision. Chaque match est analysé à travers des métriques précises, offensives comme défensives. Un tableau de bord permet de mesurer les écarts avec les objectifs fixés. Une approche rationnelle qui complète le ressenti terrain.

À l'ASSE, une pression unique

Au-delà des outils et de la méthode, Philippe Montanier n’oublie pas l’essentiel : le football reste une affaire d’émotions. Et à Saint-Étienne, elles sont décuplées.

Le coach le rappelle avec lucidité : « Si on fait un bon match, la semaine des supporters est réussie. Sinon, elle est pourrie. » Une réalité qui en dit long sur la passion qui entoure le club.

Pour lui, un bon entraîneur se juge simplement : gagner et proposer du jeu. Offrir du plaisir. Une mission qui dépasse le cadre du terrain. Dans une ville comme Saint-Étienne, le football impacte directement le quotidien des gens.

Et c’est peut-être là que réside la clé du discours de Montanier. Entre modernité et tradition, entre data et émotions, il cherche l’équilibre. Un apprentissage permanent qu’il revendique. Et qui pourrait bien être l’une des forces de l’ASSE cette saison.