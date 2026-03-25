De retour à l’entraînement collectif, Maxime Bernauer ASSE retrouve le sourire et se projette déjà vers la fin de saison avec ambition. Un retour attendu dans un groupe en pleine dynamique.

L’AS Saint-Étienne poursuit sa montée en puissance. Après le succès convaincant face à Annecy (4-0), les Verts confirment leur bonne dynamique. Mais au-delà du résultat, une autre bonne nouvelle a marqué la semaine : le retour de Maxime Bernauer à l’entraînement collectif. Le défenseur stéphanois, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, a retrouvé ses coéquipiers avec enthousiasme. Une étape importante dans sa reconstruction, tant sur le plan physique que mental.

Dans l’inside proposé par le club, le joueur s’est exprimé sans filtre sur cette période compliquée. Une prise de parole sincère qui en dit long sur son état d’esprit et ses objectifs pour la suite.

Maxime Bernauer ASSE : un retour progressif mais déterminé

Face caméra, Maxime Bernauer n’a pas caché son soulagement après plusieurs semaines d’absence. Le défenseur évoque un retour attendu et surtout nécessaire pour retrouver du rythme.

"Enfin de retour, ça fait du bien de retrouver les copains et de reprendre du plaisir avec le ballon. Je me sens bien. C’était long et dur, mais il fallait prendre le temps pour revenir sans douleur. Les genoux, c’est toujours chiant. Je suis bien et, petit à petit, on va monter en puissance et retrouver les terrains.

La concurrence ? Oui, c’est ce qui tire un groupe vers le haut. C’est plus facile pour moi de revenir dans un groupe qui vit bien et qui gagne des matchs que l’inverse. L’objectif principal, c’est de remonter. Il y a une bonne dynamique, on va essayer de garder ça et de poser des problèmes au coach, car c’est notre rôle en tant que joueurs.

J’ai encore le temps. Il faut que je retrouve du rythme, car ça fait deux mois et demi que je n’ai pas joué. Il y aura un passage par la case réserve après la trêve. Déjà, reprendre le rythme sans douleur.

Annecy à l’aller ? Je l’avais mal vécu car je n’y étais pas, et je l’avais mal vécu derrière l’écran. Forcément, on a un sentiment de revanche, car on avait été l’ombre de nous-mêmes au match aller. On a aussi à cœur de poursuivre notre série à domicile et de prendre les trois points, car derrière ça ne lâche pas et devant ça prend des points."

Un témoignage fort qui illustre parfaitement la rigueur du joueur dans sa phase de reprise. Pas question de brûler les étapes. Le passage par la réserve est déjà acté. Objectif : revenir à 100 %.

Une concurrence saine dans un groupe lancé

Le retour de Bernauer intervient dans un contexte favorable. L’ASSE enchaîne les bons résultats et affiche un état d’esprit irréprochable. Un élément que le défenseur n’a pas manqué de souligner.

Dans un groupe qui gagne, la concurrence devient un levier de performance. Chaque joueur pousse l’autre vers le haut. Une situation idéale pour Philippe Montanier, qui dispose désormais de solutions supplémentaires dans son effectif.

Mais Bernauer reste lucide. Après deux mois et demi sans compétition, il devra retrouver du rythme avant d’espérer postuler. Une montée en puissance progressive qui pourrait coïncider avec le sprint final.