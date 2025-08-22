Privé de Maxime Bernauer depuis sa blessure contractée face à Cagliari, l’ASSE voit enfin son défenseur revenir sur les terrains. Touché à la cuisse, l’ancien Parisien avait manqué les deux premières journées de Ligue 2 face à Laval et Rodez. Son absence avait obligé Eirik Horneland à réorganiser sa défense, privée d’un élément clé.

Bonne nouvelle pour l’ASSE : Maxime Bernauer a repris l’entraînement collectif après sa blessure à la cuisse. Le défenseur stéphanois, absent depuis le début de saison, pourrait rapidement retrouver la compétition.

Bernauer, un retour attendu pour stabiliser la défense de l'ASSE

Si le défenseur central n’est pas encore prêt à réintégrer la compétition dès ce week-end contre Boulogne, sa présence à l’entraînement collectif ce vendredi est un signal fort. Encore jugé trop juste physiquement, Bernauer devra patienter avant de retrouver le terrain, mais son retour progressif laisse entrevoir une possible convocation dès la prochaine rencontre contre Grenoble.

L’ASSE, qui a concédé des difficultés défensives en ce début de saison, pourra rapidement compter sur un joueur capable d’apporter de la solidité et de l’expérience dans la charnière. L’ex-joueur du Paris FC avait déjà montré, avant sa blessure, toute son importance dans le dispositif stéphanois par son agressivité et sa relance propre.

Horneland retrouve une pièce maîtresse de son dispositif

Pour l’entraîneur stéphanois Horneland, ce retour représente une excellente nouvelle. En l’absence de Bernauer, il a dû composer avec des solutions alternatives, face à des adversaires coriaces. Le rétablissement du défenseur vient donc renforcer la concurrence et offrir davantage de stabilité à une équipe qui en a bien besoin pour enchaîner les résultats.

La rencontre face à Grenoble pourrait ainsi marquer le retour de "Max" dans le groupe, et offrir à l’ASSE une nouvelle arme pour solidifier son arrière-garde. Les supporters stéphanois, eux, espèrent le voir rapidement de retour sur le terrain afin d’apporter son impact et sa rigueur défensive à un collectif en quête de certitudes.