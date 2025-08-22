Après un mois de préparation et trois matchs amicaux disputés, l’ASSE féminine poursuit sa montée en puissance. Sébastien Joseph, nouvel entraîneur des Vertes, fait le point sur l’état de son groupe et les enseignements tirés avant le coup d’envoi de l’Arkema Première Ligue.

Depuis la reprise, les Stéphanoises ont enchaîné trois rencontres amicales : une victoire face au Servette (2-0), un nul encourageant contre le Standard de Liège (1-1) et un succès probant face à Dijon (1-0). Une série prometteuse que Sébastien Joseph analyse avec prudence :

« On a joué trois matches durant lesquels on a vu des choses différentes, dans des contextes différents avec, d’abord des équipes étrangères, puis une équipe du top 4 français. Le plus important c’est qu’on n’ait pas perdu. On accumule de la confiance et on continue de chercher la meilleure organisation collective. »

Le coach a insisté sur un point clé : « La dernière étape sera l’intégration des joueuses qui sont éloignées des terrains depuis plus longtemps comme Alexandria Lamontagne ou Hallie Meadows pour qu’on ait un peu plus de profondeur de banc »

Des repères collectifs et un état d’esprit irréprochable

Au-delà des résultats, le technicien stéphanois retient surtout l’attitude et l’état d’esprit affichés par son groupe :

«On commence à trouver des repères sur le plan tactique. Il y a une bonne attitude, une bonne mentalité de travail. Contre Dijon, on a pu voir une solidarité se mettre en place quand on a eu des temps faibles, c’est extrêmement important. On voit aussi que les joueuses ont plaisir à travailler ensemble, elles restent à la fin des séances pour du travail supplémentaire. Pour moi, ce sont des indicateurs très importants. »

La préparation physique, un axe prioritaire à l'ASSE

Sébastien Joseph n’a pas caché son exigence sur l’aspect athlétique. Selon lui, le groupe doit encore franchir un cap :

« L’objectif sera d’arriver à 100% de nos capacités physiques pour la première journée de championnat et, pour le moment, je trouve qu’on en est encore loin. Il y a encore beaucoup de travail à fournir, notamment parce que certaines joueuses ne sont pas arrivées dès le début de la préparation. Globalement, il y a un cap à franchir par rapport à ce que j’avais l’habitude de voir en termes de volume et de haute intensité. Je sais ce que requiert le très haut niveau et, aujourd’hui, on doit performer davantage sur ces aspects. Ça nous permettra de continuer à produire du jeu et à ne pas subir notamment sur les fins de match.»

Les prochaines étapes

Face à Dijon, le staff avait ciblé le travail défensif, avec succès puisque les Vertes ont gardé leur cage inviolée. La suite de la préparation permettra d’ajuster d’autres aspects du jeu :