Annecy a mis un terme à sa série noire ce vendredi, face à Clermont (0-1). Après trois matchs sans victoires, les joueurs de Laurent Guyot ont prolongé le mauvais automne clermontois pour remonter provisoirement à la 9e place. Mauvaise nouvelle pour l'ASSE ... Le coach annécien est revenu en détail sur la rencontre.

"On ne va pas fanfaronner, le championnat est encore très long. Il faut continuer à avancer", a tempéré Laurent Guyot ce vendredi soir en conférence de presse. Et pourtant, ses hommes venaient de l'emporter sur le plus petit des scores face au CF63. Mais voilà, la prestation est loin de satisfaire totalement le technicien.

"Il fallait s’attendre à une équipe avec de la qualité. Il y a des joueurs en face avec une vraie qualité technique, offensivement aussi, capables de gestes de haut niveau, analyse le coach. Face aux Stéphanois, Annecy devra s'améliorer sur l'aspect défensif. "Aujourd’hui, le point où on n’a pas été bons, c’est sur les récupérations. À chaque fois qu’on récupérait le ballon, on le redonnait quasiment systématiquement. Donc, on n’a pas réussi à les mettre en danger ou à les faire reculer. Depuis le début de saison, on a fait des matchs bien meilleurs que celui-là."

Onzièmes à l'aube de la réception de l'ASSE, le FCA espère glaner le plus de points possible pour conserver sa place en Ligue 2. "C’est serré, encore ce soir. (...) C’est comme ça. Maintenant, il faut avancer. (...) Quand on est en bas de tableau, on connaît l’importance de prendre des points à l’extérieur, contre un concurrent direct. On va savourer, se reposer, et se préparer. Parce qu’il y a encore beaucoup de points à prendre, et des matchs compliqués à jouer."

Le FCA a le vent en poupe en Ligue 2

Mais malgré un mois de septembre sans relief (une victoire, un nul, deux défaites), Annecy a passé un premier quart de championnat à l'abri. Les annéciens affichent des statistiques intéressantes pour la suite de la saison de Ligue 2, dissèque Laurent Guyot. "On est l’équipe avec les meilleures stats du championnat. Avant le match, je crois qu’on était à 75 pressings gagnants et 128 récupérations hautes depuis le début de la saison. Mais bon, si on récupère le ballon haut pour le redonner tout de suite derrière, ça ne sert pas à grand-chose", reconnaît ce dernier

"On connaît nos axes de progression, les joueurs en sont conscients. On travaille dessus. Et ce qui compte en premier, c’est l’état d’esprit. Et là-dessus, on est vraiment très exigeants".

Retour au Parc des Sports face à l'ASSE !

L'opposition de la 11ᵉ journée sera l'occasion pour le FCA de réaliser sa première réception de la saison. L’épilogue d’une curieuse entame de saison vécue loin du Parc des Sports faute à des travaux.

"Je suis très content de revenir au Parc des Sports. C’est notre stade. Je sais que la campagne d’abonnement marche très bien. Depuis plusieurs semaines, il y a une autre ambiance, un autre contexte. Après, on n’a pas un stade flambant neuf, comme celui qui va sortir ici bientôt. Le plus important, c’est de retrouver nos supporters, nos partenaires. Tous ceux qui suivent le club et créent cette ferveur autour du FC Annecy depuis maintenant trois ans et demi."