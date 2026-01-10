C’est la mauvaise nouvelle du jour pour l’AS Saint-Étienne. Handicapé depuis plusieurs semaines par des douleurs récurrentes au genou, Maxime Bernauer a été opéré du ménisque. Le défenseur central, recruté définitivement cet été dans le Forez, voit sa saison sérieusement compromise. Selon les mots d’Eirik Horneland, rapporté par Evect, sa fin d’exercice est désormais très incertaine.

Arrivé avec l’étiquette d’un joueur capable d’apporter de la stabilité à l’arrière-garde stéphanoise, Maxime Bernauer ne pourra sans doute pas défendre plus longtemps les couleurs vertes cette saison. L’ancien joueur du Paris FC, freiné depuis plusieurs semaines par un genou capricieux, a dû se résoudre à passer par la case opération. Son compteur devrait ainsi rester bloqué à douze apparitions toutes compétitions confondues. Une issue redoutée en interne, mais qui semblait de plus en plus probable au fil des semaines, tant le joueur peinait à retrouver une continuité physique.

Une confirmation redoutée après le match amical

La tendance s’est confirmée après la rencontre amicale disputée face à l’AJ Auxerre, conclue sur un score de parité (1-1). À l’issue de ce match, Eirik Horneland n’a pas cherché à masquer la gravité de la situation. Le technicien norvégien a indiqué que son défenseur central manquerait plusieurs mois de compétition à la suite de cette opération et que sa saison était très probablement terminée. Une déclaration lourde de conséquences pour un secteur défensif déjà fragilisé depuis le début de l’exercice.

Cette indisponibilité prolongée intervient à un moment délicat pour l’ASSE. Le club venait tout juste de récupérer Chico Lamba, absent de longs mois en raison d’une blessure, et comptait sur un retour progressif à la normale dans l’axe de la défense. Le profil de l’ancien Parisien offrait en outre une polyvalence appréciée par le staff, capable de l’utiliser dans l’axe comme sur un côté en fonction des besoins.

Une alerte identifiée dès l’automne

Cette issue n’a toutefois rien d’une surprise totale. Dès le mois de novembre, Peuple-Vert.fr avait évoqué la possibilité d’une longue absence pour Maxime Bernauer. Touché au genou, le défenseur apparaissait alors incertain pour la suite de la saison, avec l’hypothèse d’une opération du ménisque déjà envisagée. Les semaines suivantes n’ont pas permis d’inverser la tendance, malgré une volonté du joueur de poursuivre et de tenir sa place autant que possible. Une erreur sans doute...

A l'époque, Eirik Horneland avait d’ailleurs livré un premier signal inquiétant lors d'un avant-match. "Pour Max Bernauer, il s'agit d'une douleur au genou. Il s'est entraîné normalement depuis le début de la semaine. Mais mercredi, après la séance, il a ressenti une petite gêne. Donc voilà, on va passer cet examen-là." Un contretemps qui avait immédiatement semé le doute, alors que le joueur semblait en mesure de postuler quelques jours plus tôt.

Un casse-tête défensif relancé pour l’ASSE

Avec le retour de Chico Lamba, l'émergence de Kévin Pedro et la présence de Mickaël Nadé, l'axe central reste fragile. À quelques semaines du mercato hivernal, la situation de Maxime Bernauer pourrait peser dans les réflexions de la direction stéphanoise. Une chose est certaine : cette nouvelle blessure constitue un coup dur supplémentaire pour l’ASSE, qui doit encore composer avec un effectif fragilisé dans sa quête de stabilité et de résultats.