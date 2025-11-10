Maxime Bernauer pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Touché au genou, le défenseur de l'ASSE est incertain pour la suite de la saison, et une opération du ménisque est envisagée.

Nouvelle tuile pour l'ASSE ? C'est en tout cas la tendance...

Bernauer out : Coup dur pour l’ASSE

Jeudi dernier, en conférence de presse d’avant-match, Eirik Horneland a dévoilé une nouvelle qui pourrait bouleverser l’équilibre défensif de l’AS Saint-Étienne. Déjà privé de Chico Bamba pour plusieurs semaines, l’entraîneur norvégien devra également faire sans Maxime Bernauer pour la réception du leader troyen. Le coach stéphanois a précisé :

“Pour Max Bernauer, il s'agit d'une douleur au genou. Il s'est entraîné normalement depuis le début de la semaine. Mais mercredi, après la séance, il a ressenti une petite gêne. Donc voilà, on va passer cet examen-là.”

Un contretemps inattendu alors que Bernauer semblait totalement opérationnel en début de semaine.

Une opération du ménisque sérieusement envisagée

Selon nos informations, le défenseur polyvalent pourrait être éloigné des terrains pour plusieurs semaines. La blessure au genou droit pourrait nécessiter une intervention chirurgicale, vraisemblablement au ménisque. Le diagnostic définitif reste à confirmer, mais l’hypothèse de l’opération tient désormais la corde.

Ce possible forfait prolongé serait un nouveau coup dur pour l’ASSE, qui compose déjà sans Chico Lamba. Dans un secteur défensif à flux tendu, ces absences simultanées pèsent lourd sur la fin d’année des Verts.

Kévin Pédro, la bonne surprise du moment ?

Dans ce contexte compliqué, une éclaircie pourrait bien venir du centre de formation. Titularisé le week-end dernier, Kévin Pédro a pleinement saisi sa chance. Aligné dans l’axe, le jeune défenseur a livré une prestation solide, rassurante, et a montré qu’il pouvait être une alternative crédible. Capable d’évoluer également dans le couloir droit, il offre une solution polyvalente à Eirik Horneland.

Alors que Dylan Batubinsika peine à retrouver du rythme, Pédro pourrait enchaîner les titularisations d’ici la trêve. À trois journées de la mi-saison et avant l’ouverture du mercato hivernal, la question d’un renfort défensif pourrait également se poser pour le club forézien.