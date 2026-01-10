Éliminée par l’OGC Nice lors du tour précédent de la Coupe de France, l’ASSE n’était pas concernée par la compétition ce week-end. Le club stéphanois a toutefois choisi de rester en jambes à une semaine de la réception de Clermont, en organisant un match amical face à l’AJ Auxerre. Une rencontre disputée ce samedi à huis clos, dans le Chaudron, conclue par une prestation globalement sérieuse des Verts.

Privée de match officiel, l’ASSE a maintenu un niveau d’exigence proche de celui de la compétition. L’objectif était double : conserver du rythme et offrir du temps de jeu à plusieurs éléments avant la reprise du championnat. Face à une formation auxerroise en difficulté en Ligue 1, l’opposition présentait un intérêt certain. Dix-septième de l’élite, à égalité de points avec Metz, Auxerre ne compte que trois succès cette saison et restait sur une dynamique fragile. Les Bourguignons affichaient néanmoins l’intention de profiter de cette rencontre pour préparer une phase retour décisive dans la course au maintien. Dans un Geoffroy-Guichard fermé au public, l’intensité a été au rendez-vous dès les premières minutes.

Une première période rythmée et équilibrée entre l'ASSE et l'AJA

Pour ce match de préparation, l’AS Saint-Étienne a aligné un onze globalement composée de cadres, avec le retour de Chico Lamba en défense centrale : Larsonneur dans le but, Pedro, Lamba, Nadé et Old en défense, Jaber, Tardieu et El Jamali au milieu, Boakye, Stassin et Cardona en attaque. Les Verts entament parfaitement la rencontre. Dès la 4e minute, Nadir El Jamali déborde côté droit et centre au sol. Irvin Cardona surgit au second poteau et ouvre le score d’un plat du pied maîtrisé. Cette entame idéale est rapidement contrariée. Sur une action côté gauche, Ben Old est débordé et le centre trouve un attaquant auxerrois entre Nadé et Chico. Larsonneur touche le ballon sans pouvoir l’empêcher de franchir la ligne. Auxerre égalise à la 10e minute.

La suite de la première période reste animée. L’ASSE se projette rapidement vers l’avant et Cardona manque de peu de servir El Jamali en bonne position. Auxerre répond sur plusieurs pertes de balle stéphanoises. Une première frappe trouve le poteau, une autre s’envole au-dessus de la cage. Sur un contre bien négocié, Cardona lance Boakye dans la profondeur, mais l’attaquant échoue face au gardien. La pause intervient sur un score de parité logique, 1-1.

Second acte sous la neige

Le second acte offre un premier changement avec l'entrée de Miladinovic à la place de Cardona. Le serbe prend sa place dans l'entrejeu et El Jamali reprend un poste d'ailier. À l'heure de jeu, Eirik Horneland effectue de nombreux changements. Exit Lamba, Stassin, Boakye, Tardieu pour Appiah, Moueffek, N'guessan et Eymard. Peu d'occasions franches dans ce second acte. Le coup-franc d'Auxerre suite à une faute de Nadé force Larsonneur à détourner en corner. C'est la seule véritable situation de cette moitié de mi-temps qui se joue sous des flocons qui tombent intensément.

Les deux plus belle occasions stéphanoises surviennent coup sur coup. D'abord grâce à une subtile talonnade de N'guessan qui trouve El Jamali qui voit sa frappe detourner en corner. Sur le même corner, Old trouve Pedro, seul au six mètres qui croise trop sa reprise. Quel dommage ! Score final : 1-1.

La fiche de match

AS Saint-Étienne 1-1 AJ Auxerre

Match disputé à huis clos au stade Geoffroy-Guichard

ASSE : Larsonneur – Pedro, Lamba, Nadé, Old – Jaber, Tardieu, El Jamali – Boakye, Stassin, Cardona.

Remplaçants : Maubleu, Eymard, Miladinovic, Moueffek, Gadegbeku, Stojkovic, N’Guessan.

AJA : Léon - Sy, Senaya, Akpa, Mensah - Danois, El Azzouzi, Dioussé (c) - Casimir, Mara, Coulibaly.

Remplaçants : De Percin, Diamalunda, Petit Dol, Owusu, Ahamada, Devernois, Osman.

Buts

ASSE : Cardona (4e)

Auxerre : Mara (10e)