Metz écrase le classement des notes, mais l'ASSE place tout de même un joueur dans cette sélection collective. Verdict attendu après une razzia 3-1 face à Montpellier.

Sofascore a dévoilé son équipe type de la 5e journée de Ligue 2, et malgré la victoire référence des Verts face à Montpellier, seul un joueur stéphanois trouve sa place dans cette sélection dominée par le FC Metz.

Bernauer, seul représentant de l'ASSE

C'est donc Maxime Bernauer qui porte les couleurs de l'ASSE dans ce onze type. Une reconnaissance logique pour le défenseur central, auteur d'une reprise de volée somptueuse en pleine lucarne, l'un des plus beaux buts de la saison à Geoffroy-Guichard. Avec une note de 7,7, Bernauer réalise l'une des meilleures performances individuelles du week-end, largement méritée au regard de son geste technique et de sa solidité défensive tout au long de la rencontre.

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La note globale des Verts pourtant flatteuse

Pourtant, à y regarder de plus près, l'ensemble du collectif stéphanois affiche une moyenne d'équipe de 7,82 selon Sofascore, une note qui aurait légitimement pu valoir davantage de représentants dans cette sélection. Ángel Csongvai (7,5) et Augustine Boakye (7,5) affichent d'ailleurs des notes identiques à celle de Bernauer, sans pour autant décrocher leur ticket pour le onze type de la journée.

ASSE : Une razzia collective qui n'a pas suffi face à la concurrence

Il faut dire que la concurrence était rude cette semaine, portée notamment par un FC Metz auteur d'une démonstration collective face à Rodez (4-1), avec pas moins de trois joueurs sélectionnés : Fall (triplé, 8,6), Teji Savanier (8,5) et Jessy Deminguet, homme du match toutes équipes confondues avec un score de 9,3. Une razzia messine qui a logiquement pris le pas sur la performance stéphanoise, malgré un scénario tout aussi spectaculaire à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Un but magnifique qui ne fait pas tout

Le paradoxe de cette 5e journée réside justement là : L'ASSE a inscrit trois buts d'anthologie face à la meilleure défense du championnat, mais seule la performance de Bernauer, portée par son geste technique exceptionnel, a suffi à convaincre les algorithmes de notation. Boakye, auteur pourtant d'une frappe lourde tout aussi spectaculaire pour redonner l'avantage aux Verts, et Csongvai, brillant tout au long du match, restent finalement aux portes de cette sélection.

Une razzia collective qui parle plus que les honneurs individuels

Au final, peu importe cette sélection : l'essentiel reste ailleurs pour les Verts. Cinq victoires en cinq matchs, quinze points sur quinze possibles et une razzia offensive qui écrase la concurrence, voilà ce qui compte réellement à Sainté. Les honneurs individuels viendront bien assez tôt si cette dynamique se poursuit, et Bernauer, en attendant, peut se targuer d'avoir porté seul les couleurs vertes dans cette équipe type particulièrement relevée.