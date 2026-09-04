Repositionné dans le couloir gauche pour pallier l'absence de Joao Ferreira, Maxime Bernauer assure l'intérim. Faute de recrue enregistrée à ce poste, l'ASSE semble prendre un risque pour la suite de la saison. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Maxime Bernauer enchaîne les dépannages en ce début de championnat. Défenseur central de métier, il accumule déjà 240 minutes dans le couloir gauche, contre seulement 101 dans l'entre jeu, son poste préférentiel dans le système Cathro.

Avec la départ d'Ebenezer Annan et faute de recrue à ce poste, Ian Cathro fait le parti du bricolage.

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Un leader sans poste fixe ?

Face à Dijon, Maxime Bernauer a pourtant livré une prestation propre dans ce rôle de latéral de circonstance. "Il a réussi des gestes, des passes et des contrôles qui étaient assez bluffants", analyse Clément, rédacteur pour Peuple Vert.

Polyvalent, le joueur offre une vraie souplesse tactique à son entraîneur. "C'est un très bon joueur qui rendra beaucoup de services. Il peut couvrir trois ou quatre postes, cela va vraiment faire du bien."

Irréprochable dans l'attitude, Bernauer s'impose aussi par son leadership. Depuis le début de saison, il fait preuve d'une belle maturité dans le jeu et n'hésite pas à apporter son expérience de la Ligue 2 pour recadrer ses coéquipiers.

Une solution court terme pour l'ASSE

Le défenseur ne possède toutefois pas les automatismes d'un spécialiste du couloir. "Je ne me vois pas passer la moitié de la saison avec Bernauer à gauche", tempère Clément. "Il n'est pas capable de dédoubler, mais je ne lui en veux pas, ce n'est pas son poste, ce n'est pas son rôle, ni son registre, il n'y peut rien."

Le secteur devrait néanmoins vite retrouver de la densité. L'entrée en jeu de Ben Old face à Dijon annonce le retour d'une solution naturelle dans un couloir sous tension. Et la fin prochaine du protocole commotion de Joao Ferreira permettra à Ian Cathro de retrouver ses spécialistes à ce poste, libérant ainsi Bernauer pour le milieu.

"Attention, une saison, c'est long, il peut y avoir des blessures", avertit toutefois Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert. "Nous l'avons vécu l'année dernière."

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