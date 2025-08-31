L’ASSE accueillait Grenoble dans le Chaudron ce samedi soir pour le compte de la 4ème journée de Ligue 2. A l’issue de la rencontre, Maxime Bernauer s’est longuement exprimé en zone mixte.

Malgré une maîtrise certaine du ballon, les Verts n'ont pas su l'emporter hier soir. La faute notamment à plusieurs situations nettes manquées. De quoi laisser certains regrets à Bernauer, qui voit quand même beaucoup de positif à tirer de la rencontre d'hier.

La réaction du défenseur stéphanois au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Beaucoup de frustration au vu de la physionomie. On avait la maîtrise sur ce match. On connaît ce championnat, on sait qu’à 1-0 on n’est pas à l’abris d’en prendre un. Il va falloir tirer les leçons de ça. Il y aura plusieurs matchs avec cette physionomie là et faudra qu’on arrive à tuer les matchs un peu plus tôt. (…)

« Pas évident contre ces blocs bas »

Ce n’est pas évident contre ces blocs bas. Ils étaient à cinq derrière aujourd’hui, ce n’est pas évident. C’était la même chose à Boulogne, il faut qu’on se prépare à ça aussi. Après on reste invaincu mais c’est dommage car ce soir on avait l’occasion d’être seul leader avant la trêve. Mais voilà comme je dis la mentalité elle est bonne et l’état d’esprit il est bon. On avait à cœur de prendre les trois points surtout à la maison. Il ne faut pas baisser la tête, il faut rester positif. Et bien bosser. (…)

Les quatre premiers matchs sont bons, il y a 8 points sur 12. Après on aurait pu faire mieux mais on a eu beaucoup d’arrivées. Ce n’est jamais facile, on sait aussi qu’on est très attendu. On ne se focus pas sur le classement dès maintenant, on regarde plutôt dans le contenu ce qu’on fait. Certains vont arriver à leur pic de forme dans 2-3 semaines. On a un groupe étoffé et c’est de bonne augure. (…)

Le mercato ? C’est le jeu. Tous les ans c’est comme ça, on a des joueurs qui sont sollicités. C’est pareil pour tous les clubs, même si quand on est Saint-Étienne on a un peu plus de sollicitations car on était en Ligue 1 la saison dernière et certains y avaient fait une grosse saison. Les clubs sont aptes pour gérer ça. C’est bientôt fini, et quand ce sera fini, on sera fixé sur qui sera là pour la saison. L’état d’esprit est bon même pour les mecs qui sont sollicités donc il n’y a pas de problème. (…)

« J'aurais même pu jouer quelques minutes contre Boulogne »

Le coach m’a parlé hier sur le fait qu’il allait sûrement me mettre latéral gauche. La question était sur ma forme, savoir si j’étais prêt à débuter le match vu que je n’avais pas joué un match entier depuis quatre semaines. Mais je me sentais bien, j’aurais même pu jouer quelques minutes contre Boulogne, mais on a respecté le processus de la blessure. J’ai essayé de faire mon mieux à un poste qui n’était pas le mien. Le coach peut me mettre où il veut, je préfère jouer le match que d’être sur le banc, surtout à Geoffroy-Guichard. (…)

Le coach m’a dit de jouer comme je voulais, il sait que je m’adapte par rapport à mes qualités, j’ai un peu joué à l’intérieur. De par mes qualités, j’ai essayé d’apporter autre chose. On reparlera du match avec lui et il me dira ce que je peux mieux faire, mais dans l’ensemble je pense que ça a été. »